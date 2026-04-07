PREMIATO AL MERITO SPORTIVO DOMENICO FALCO, PRESIDENTE DEL CIRCOLO NAUTICO ‘LA LAMPARA’ DI SANTA CATERINA DI NARDO’

(l.c.) __________________

Premio Ansmes 2026 al presidente del Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò, Domenico Falco (a destra nella foto, con il vicepresidente vicario del Coni Puglia Maurizio Lo Buono). Motivazione del riconoscimento, consegnato lo scorso primo aprile a Gallipoli dall’organismo promotore del premio – l’Associazione Nazionale Stelle Palme Collari d’oro al merito sportivo del Coni e del Cip (www.ansmes.it) – la guida “lungimirante, appassionata e competente” del Circolo, divenuto così “un qualificato punto di riferimento sportivo e sociale per l’intero territorio”. Ma anche la diffusione degli sport d’acqua e l’avvicinamento di numerosi giovani alle relative discipline – la vela, il Sup, la canoa – “promuovendo percorsi educativi fondati sui valori della lealtà, del rispetto e della sana competizione e accompagnando i ragazzi in un cammino di crescita sportiva e personale che sta già producendo rilevanti risultati anche in ambito nazionale e internazionale”.

Un premio, ha scritto il presidente Falco ai soci, ringraziando tutti i componenti in carica e passati del Consiglio direttivo nei dodici anni della sua presidenza, “dato in realtà a tutti voi per il sostegno al Circolo, e in particolare all’attività sportiva”.

Category: Costume e società, Sport