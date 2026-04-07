IL PARLAMENTO DELLE PROPOSTE. PERCHE’ IN ITALIA OGNI ANNO NASCONO ANCHE LE LEGGI PIU’ CURIOSE E COSA CI DICONO SULLE PRIORITA’ DELLA POLITICA

di Emanuela Boccassini ______________

Nel Parlamento italiano entrano ogni anno centinaia di proposte di legge. Alcune affrontano questioni cruciali, altre sembrano muoversi su un terreno più incerto, a metà tra il simbolico, il curioso e, a tratti, il sorprendente.

Tra le iniziative discusse negli ultimi anni compaiono idee come limitare il numero di parrucchieri per comune, riciclare i banchi a rotelle acquistati durante la pandemia, creare l’albo dei parrucchieri, piantare un albero per ogni cittadino morto prima dei 50 anni, e così via.

Proposte diverse tra loro, ma accomunate da un elemento: difficilmente arrivano fino in fondo. Infatti, solo una minima parte delle proposte parlamentari diventa legge. Tutto il resto rimane negli archivi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. E allora perché vengono presentate?

Una proposta di legge è anche uno strumento di comunicazione politica, serve a puntare l’attenzione verso un tema, a dare voce a categorie specifiche, a intercettare sensibilità sociali. In altri casi, è un modo per stabilire la propria posizione, anche quando l’approvazione è improbabile.

Il Parlamento non è solo il luogo delle decisioni, ma anche uno spazio di rappresentazione. Perché mentre si discute di albi professionali o giornate nazionali dedicate ai temi più vari, restano sullo sfondo questioni strutturali che richiederebbero interventi complessi e continui.

Il problema, forse, non è l’esistenza di proposte curiose. Il problema nasce quando l’agenda rischia di frammentarsi e la politica affoga tra l’esigenza di governare una situazione complessa e raccontare se stessa. Il tempo legislativo è limitato e ogni proposta, anche la più simbolica, occupa uno spazio che non può essere utilizzato altrove. Il dilemma, pertanto, non è economico, ma strutturale. Come si decide cosa merita attenzione?

Una domanda antica, che accompagna la politica da secoli. Infatti ad Atene esisteva un meccanismo drastico per affrontarla: la grafè paranomon. Un cittadino poteva denunciare chi proponeva una legge ritenuta dannosa o incoerente. Se il tribunale gli dava ragione, la proposta veniva annullata e il proponente poteva essere punito. Un sistema duro, ma fondato sul principio secondo cui proporre una legge era un atto di responsabilità.

Anche a Roma si cercò di contenere gli eccessi attraverso strumenti come il veto dei tribuni della plebe, pensato per fermare decisioni considerate pericolose o affrettate.

Oggi, invece, chi propone una legge non rischia sanzioni e questo rende il sistema più aperto, ma anche più esposto a una proliferazione di iniziative eterogenee, spesso simboliche o difficilmente destinate ad arrivare all’approvazione. Tuttavia la questione più interessante non riguarda la quantità quanto la qualità della selezione. Perché una democrazia non si misura solo dalla possibilità di proporre leggi, ma dalla capacità di distinguere tra ciò che è necessario e ciò che è accessorio.

La politica non è soltanto tecnica. È anche percezione. Il problema non è nuovo. Già nell’antichità (per esempio con Socrate) si rifletteva sul rapporto tra competenza e persuasione nella vita pubblica. E come ha sottolineato Niccolò Machiavelli, la realtà politica è fatta di equilibri, interessi e compromessi, non solo di principi astratti.

Le proposte di legge più curiose, in fondo, si trovano nel punto di incontro tra comunicazione e governo. Non sempre sono inutili. Non sempre sono dannose, ma sollevano una domanda aperta: in una democrazia complessa, dove le risorse sono limitate e i problemi molteplici, chi decide cosa è davvero prioritario? E soprattutto: su quali criteri? Perché, alla fine, il Parlamento non è solo il luogo in cui si fanno le leggi. È lo specchio della società che le produce.

E forse la domanda più scomoda non riguarda le proposte che fanno sorridere. Riguarda la nostra capacità, come cittadini, di riconoscere – tra tutte – quelle che contano davvero.

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