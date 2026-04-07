RESOCONTO DI UNA SETTIMANA DI CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO

Report della Questura di Lecce ________________

Nel corso dell’ultima settimana, il Questore Giampietro Lionetti ha disposto un significativo incremento delle attività di controllo del territorio, finalizzato al rafforzamento delle misure di vigilanza e alla prevenzione di condotte potenzialmente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’azione, coordinata dalla Questura e attuata con il concorso delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato, ha interessato particolarmente i comuni di Lecce e Gallipoli.

I servizi straordinari hanno contemplato pattugliamenti dedicati, verifiche nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, controlli amministrativi e un costante monitoraggio delle aree urbane e periurbane, inclusi i luoghi di aggregazione giovanile e gli istituti scolastici.

Il Questore ha evidenziato come il potenziamento delle attività di vigilanza costituisca un presidio imprescindibile per la tutela della sicurezza collettiva, rimarcando il continuo impegno della Polizia di Stato nel prevenire situazioni di rischio e nel garantire una presenza capillare e qualificata sul territorio. Ha altresì ribadito il ruolo centrale dell’azione preventiva quale strumento essenziale per contrastare fenomeni idonei a incidere negativamente sulla convivenza civile, sottolineando la costante dedizione della Polizia di Stato alla salvaguardia dei cittadini e alla preservazione della legalità.

Sono state oggetto di specifici controlli Piazza Italia, via Gramsci, Piazza Bottazzi e le zone all’interno e all’esterno della Stazione Ferroviaria. Inoltre, sono stati effettuati numerosi controlli a vari esercizi commerciali, con il contributo della Polizia Locale di Lecce e contestate 3 violazioni al codice della strada per occupazione di suolo pubblico senza avere la relativa autorizzazione in Piazzetta Castromediano, piazzetta Chiesa Greca a via L. Romano, nonché, contestata la violazione amministrativa per la vendita di alcolici dopo le 22 in un supermercato in via A. Diaz.

Inoltre, vi è stata la contestazione per esercizio di parcheggiatore abusivo ad un uomo di origine straniera, al quale è stato notificato anche un foglio di via dal Comune di Lecce.

Al netto di tutti i controlli, nella decorsa settimana nella provincia di Lecce, sono state identificate 3816 persone e controllati 1416 veicoli.

Infine, lunedì 6 aprile, in occasione dell’incontro di calcio U.S. Lecce – Atalanta, disputatosi presso lo stadio “E. Giardiniero” di Lecce, il servizio di ordine pubblico predisposto dalla Questura ha permesso che l’incontro si disputasse in sicurezza.

Lecce, 7 aprile 2026

Category: Cronaca