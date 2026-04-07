VASTA OPERAZIONE DI CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI IN TUTTO IL SALENTO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________

In occasione delle festività pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un sensibile aumento dei flussi turistici e da una più intensa mobilità sul territorio, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ha predisposto un articolato dispositivo di controllo e prevenzione.

L’attività si è svolta in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza a cittadini e visitatori.



Le operazioni si svolte nelle giornate di Pasqua e Pasquetta ed hanno interessato l’intero territorio provinciale, con particolare attenzione alle località a maggiore afflusso turistico, tra le quali Gallipoli e Porto Cesareo, le restanti aree costiere e i principali centri urbani teatro della cosiddetta “movida”, dove più elevato risulta il rischio di fenomeni di illegalità diffusa.

Il dispositivo di controllo, sviluppato attraverso l’impiego coordinato delle Compagnie dipendenti, è stato ulteriormente potenziato grazie al supporto del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari-Palese. Tale assetto ha garantito un efficace monitoraggio dall’alto delle principali arterie stradali e delle zone maggiormente frequentate, consentendo un pronto intervento delle pattuglie sul territorio.



Particolare attenzione è stata posta anche per quanto concerne il contrasto alle violazioni in materia di salute e sicurezza pubblica con particolare riferimento al settore delle R.S.A.

È stato questo, infatti, il contesto in cui, a conclusione di un’attività ispettiva svolta presso una struttura del basso Salento, personale del N.A.S. di Lecce congiuntamente ai militari della Stazione di Aradeo, hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria il legale rappresentante dell’attività, un 54ernne leccese, per “carenze igienico strutturali” di alcuni locali e per la “mancata attuazione delle procedure di autocontrollo” relativamente ad

alcuni prodotti alimentari. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per importo complessivo di oltre 2.000 euro.



Nel corso dei servizi, l’azione dei Carabinieri si è concentrata anche sulla prevenzione e repressione dei reati in genere, sul contrasto al traffico e consumo di sostanze stupefacenti e sui fenomeni connessi alla “mala movida”, nonché sulla vigilanza presso esercizi pubblici e luoghi di aggregazione.



Sul fronte della sicurezza stradale sono stati effettuati numerosi e diversificati posti di controllo anche mediante l’utilizzo di etilometri, al fine di prevenire comportamenti di guida pericolosi. Complessivamente sono state controllate oltre 160 persone, 15 delle quali sottoposte a misure restrittive, e circa 130 i veicoli con conseguenti sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. 16, invece, le patenti di guida ritirate.



Nel medesimo contesto operativo, 9 salentini sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria poiché trovati alla guida con tasso alcolemico oltre il limite consentito e altri 9, invece, segnalati alla Prefettura di Lecce per il possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Per tutti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Controllate, infine, anche diverse attività commerciali quali bar, ristoranti e locali di intrattenimento.



Le attività di controllo disposte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce proseguiranno anche nei prossimi giorni, mantenendo sempre alta l’attenzione per garantire sicurezza e serenità ai cittadini e ai numerosi visitatori presenti nel territorio salentino.



È importante sottolineare che tutti i procedimenti relativamente alle persone segnalate si trovano nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 7 aprile 2026.





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