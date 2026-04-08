PROVVEDIMENTI CONTRO TIFOSI VIOLENTI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

TOLLERANZA ZERO CONTRO LA VIOLENZA NELLO SPORT. I CARABINIERI NOTIFICANO 6 PROVVEDIMENTI DI D.A.SPO. A SEGUITO DEI DISORDINI VERIFICATISI IN OCCASIONE INCONTRO DI CALCIO “VEGLIE – CARMIANO”



Prosegue l’azione di contrasto ai fenomeni di violenza in ambito sportivo, che vede troppo spesso coinvolti anche giovanissimi, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce.

Nella mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Veglie hanno notificato sei provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.), emessi dal Questore di Lecce in data 4 aprile 2026, su proposta dei Carabinieri della compagnia di Campi Salentina.

I provvedimenti traggono origine dai gravi accadimenti registrati lo scorso 29 ottobre 2025, presso il campo sportivo comunale di Veglie, durante il match di Coppa di Puglia tra la compagine locale e quella del Carmiano.

Nel corso del pomeriggio, un gruppo di circa trenta sostenitori della squadra ospite abbandonò il proprio settore per dirigersi, con intenti ostili, verso la tribuna dei tifosi locali. Superate le recinzioni di cinta, i soggetti avevano innescato un violento contatto fisico con la tifoseria avversaria, costringendo il direttore di gara alla sospensione definitiva dell’incontro.

L’efficace e tempestivo intervento dei Carabinieri in servizio di ordine pubblico permise di contenere i disordini, evitando conseguenze fisiche per i presenti e garantendo l’incolumità pubblica. La successiva e meticolosa attività d’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Veglie in stretta sinergia con il NORM della compagnia di Campi Salentina, ha consentito l’identificazione di sei individui di nazionalità italiana, residenti nel Nord Salento, ritenuti presunti responsabili degli scontri.

Tra i destinatari del provvedimento figurano anche tre minori, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, a testimonianza di un fenomeno che richiede costante monitoraggio preventivo.

Lecce, 8 aprile 2026

Category: Cronaca