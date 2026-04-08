GAGLIANO DEL CAPO, GIOVANE INVESTE UN PEDONE E FUGGE: INDIVIDUATO DAI CARABINIERI, DENUNCIATO A PIEDE LIBERO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

È stato individuato in poche ore il presunto responsabile dell’investimento avvenuto nella notte del 7 aprile lungo la strada provinciale 358 “Litoranea”, in località Ciolo, a Gagliano del Capo (Le).

A rimanere ferito un 29enne del posto che, mentre stava raggiungendo la propria auto regolarmente parcheggiata, è stato travolto da un veicolo in transito. Il conducente, subito dopo l’impatto, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. È vigile e non in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gagliano del Capo insieme ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tricase che hanno immediatamente avviato le indagini. Nonostante l’assenza di telecamere nella zona, i rilievi effettuati e gli elementi raccolti sull’asfalto – tra cui parti del veicolo e uno specchietto – hanno permesso agli investigatori di risalire rapidamente al mezzo coinvolto.

Determinante l’attività serrata dei militari dell’Arma, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, che ha portato nel giro di poche ore ad un primo significativo risultato. Infatti, nel pomeriggio successivo, vistosi braccato, un 26enne di Alessano, operatore socio-sanitario, si è presentato spontaneamente in caserma, ammettendo di essere alla guida dell’auto al momento dell’investimento.

L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, per le eventuali ipotesi di reato di lesioni personali colpose e omissione di soccorso. La sua

posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria salentina, mentre è stata avviata anche la procedura per la sospensione della patente di guida presso la Prefettura di Lecce.

Proseguono intanto gli accertamenti dei Carabinieri per definire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, la determinazione dell’Arma dei carabinieri nel garantire sicurezza e giustizia, anche in contesti operativi complessi, assicurando in tempi rapidi l’individuazione dei responsabili e la tutela delle vittime.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 8 aprile 2026

Reparto

Category: Cronaca