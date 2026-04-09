DOPO I RECENTI FENOMENI DI ILLEGALITA’ E DISAGIO CHE HANNO INTERESSATO IL MONDO GIOVANILE, IL PREFETTO DI LECCE NATALINO MANNO HA SCRITTO AI GENITORI DEGLI STUDENTI: “Riappropriatevi del vostro ruolo di guida e di controllo”

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce ______________

La Prefettura di Lecce conferma e intensifica il proprio impegno nel monitoraggio e nel contrasto dei fenomeni di illegalità e disagio che interessano il mondo giovanile. In linea con le recenti direttive interministeriali, è stato consolidato un solido percorso di confronto e collaborazione interistituzionale che vede coinvolti i vertici dell’Autorità Giudiziaria minorile, le Forze dell’Ordine, l’Ufficio Scolastico Territoriale e le istituzioni locali. L’obiettivo prioritario è fronteggiare con una strategia corale le dinamiche di marginalità e devianza, garantendo contesti educativi sicuri e protetti.

A seguito di una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è emerso un quadro che richiede la massima attenzione. I dati forniti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni evidenziano sul territorio provinciale

un aumento delle segnalazioni per porto d’armi all’interno degli istituti, coinvolgendo talvolta anche minori di quattordici anni;

episodi di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze e all’interno dei plessi scolastici;

Il verificarsi di gravi atti di violenza che alimentano l’allarme sociale.

Pur restando alta l’attività di contrasto delle Forze dell’Ordine, è ormai evidente come tali fenomeni siano sintomi di un’emergenza educativa che va affrontata agendo sulle cause profonde del disagio.

A tal fine, è stata avviata una collaborazione strategica con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce per potenziare i servizi di ascolto nelle scuole attraverso team di psicologi altamente specializzati, offrendo così un supporto professionale diretto agli studenti.

Inoltre, in data odierna è stata diramata a tutti i Dirigenti Scolastici della provincia una circolare da diffondere, tramite lo strumento del registro elettronico, alle famiglie, affinché si riapproprino del proprio ruolo di guida e controllo.

La prevenzione, infatti, passa attraverso piccoli ma fondamentali presidi di legalità e salute quotidiana, a cominciare dal monitoraggio e dal dialogo, prestando attenzione a segnali di isolamento, fragilità o possesso di oggetti atti ad offendere.

Ed ancora, i genitori sono stati sensibilizzati a promuovere stili di vita sani, a vigilare sulla corretta alimentazione e limitare l’uso dei cellulari nelle ore notturne, per garantire una crescita equilibrata.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche all’utilizzo dei social network da parte dei giovani, potenziali veicoli di insidie e modelli distorsivi.

“Intervenire su questi segnali non è un atto di sfiducia, ma un gesto di profonda cura“. Con questo spirito, il Prefetto Natalino Manno, attraverso la collaborazione dei Dirigenti Scolastici, intende promuovere una cultura del rispetto e del dovere, rendendo i giovani membri attivi e responsabili della società.

Lecce, 9 aprile 2026

IL CAPO DI GABINETTO

M. Sergi

Agli organi di stampa

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