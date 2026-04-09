INCONTRO FORMATIVO A LECCE: L’ESPERIENZA DEI CARABINIERI CONDIVISA OPERATIVAMENTE CON GLI ALLIEVI ISPETTORI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

L’ARMA DEI CARABINIERI DI LECCE AL FIANCO DELLA FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI VICE ISPETTORI DI POLIZIA PENITENZIARIA. SINERGIA ISTITUZIONALE E CONDIVISIONE OPERATIVA: IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LECCE OSPITA IL 9° CORSO VICE ISPETTORI DELLA SCUOLA “GIOVANNI FALCONE”.



Si è tenuto questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, un importante momento formativo che ha visto protagonisti gli Allievi del 9° corso Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria, provenienti dalla Scuola di Formazione e Aggiornamento “Giovanni Falcone” di Roma.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), ha trovato nell’Arma salentina un partner d’eccezione per un progetto di affiancamento volto a consolidare la preparazione tecnico-professionale dei futuri quadri del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il progetto ha confermato il ruolo centrale dell’Arma dei Carabinieri quale presidio di legalità e modello di riferimento per metodo e rigore operativo. Gli allievi hanno avuto l’opportunità di immergersi nelle attività quotidiane dei reparti, approfondendo sul campo le procedure di Polizia Giudiziaria.



Nello specifico, i frequentatori del corso hanno potuto assistere a un briefing sulla specificità e capillarità dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, hanno potuto assistere alle fasi di ricezione delle denunce, osservando l’interazione diretta con il cittadino e all’acquisizione delle denunce, esaminare atti di polizia giudiziaria debitamente anonimizzati e comprendere le tecniche di redazione adottate dall’Arma, acquisendo così una conoscenza pratica e concreta delle dinamiche operative. Inoltre hanno approfondito l’uso dei sistemi informativi

d’avanguardia che permettono il costante e tempestivo collegamento con l’Autorità Giudiziaria.



Un focus particolare è stato dedicato al coordinamento tra le diverse Forze di Polizia.

In un’ottica di “sicurezza integrata”, il confronto ha permesso agli allievi di comprendere come l’interoperabilità sia il moltiplicatore d’efficacia fondamentale per la tutela della collettività.



La giornata è stata arricchita dagli incontri con i Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce. Presente anche il Comandante del Reparto Operativo di Lecce che ha illustrato la complessità delle attività di indagine sul territorio salentino e il dinamismo del pronto intervento sul territorio, offrendo una visione a 360 gradi della versatilità operativa dell’Istituzione.



Con questa iniziativa, il Comando Provinciale di Lecce rinnova la propria vocazione alla condivisione della conoscenza. Mettere l’esperienza dell’Arma a disposizione delle nuove generazioni di operatori della Polizia Penitenziaria non è solo un atto formativo, ma un investimento sulla coesione sociale e sull’efficienza dello Stato.



L’Arma dei Carabinieri si conferma, ancora una volta, pilastro di un sistema di difesa e sicurezza che fa della cooperazione istituzionale il proprio punto di forza, lavorando in osmosi con le altre realtà del comparto per garantire standard di legalità sempre più elevati.



Lecce, 9 aprile 2025



Category: Cronaca