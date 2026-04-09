LECCE, PISTOLA NASCOSTA IN AUTO: ARRESTATO CITTADINO STRANIERO
di Flora Fina _______________
Proseguono i controlli sul territorio da parte della Guardia di Finanza, impegnata in un’intensa attività di prevenzione e contrasto ai traffici illegali nella provincia salentina. Nell’ambito di questi servizi, è stato arrestato un uomo di origine straniera trovato in possesso di un’arma clandestina.
L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi nella zona periferica della città, dove una pattuglia dei “Baschi Verdi” ha fermato un’autovettura per un controllo. Alla guida c’era un cittadino serbo, domiciliato presso il campo sosta Panareo.
Insospettiti, i militari hanno deciso di approfondire le verifiche con il supporto delle unità cinofile. Durante la perquisizione del veicolo, è stata scoperta una modifica artigianale: un vano nascosto ricavato all’interno della portiera lato conducente.
All’interno del doppiofondo era stata occultata una pistola calibro .45 di fabbricazione statunitense, priva di numero di serie, completa di caricatore e dodici proiettili.
A seguito del ritrovamento, l’uomo è stato arrestato in flagranza con le accuse di detenzione e porto illegale di arma clandestina, oltre che di ricettazione. L’arma e il munizionamento sono stati sequestrati.
L’indagato è stato trasferito nel carcere di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sul caso. Come previsto dalla legge, la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti fino a eventuale sentenza definitiva.
L’intervento conferma l’impegno costante delle Fiamme Gialle nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle attività operative svolte dai reparti specializzati di pronto impiego.
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