CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER VOTO DI SCAMBIO, L’EX SINDACO DI NEVIANO ANTONIO MEGHA VA IN CARCERE
(Rdl) ____________________ Questa mattina i Carabinieri hanno arrestato e portato in carcere Antonio Megha, 64 anni, ex sindaco e assessore di Neviano, su ordine della Procura generale presso la Corte d’appello di Lecce. Deve scontare una condanna a 9 anni e 8 mesi diventata definitiva dopo l’ultimo grado di giudizio della Cassazione, per il reato di voto di scambio elettorale politico-mafioso.
Gli era stato contestato di aver comprato in vista delle elezioni amministrative del settembre 2020 dal clan Coluccia della Sacra Corona Unita una cinquantina di voti, poi serviti per la sua elezione, in cambio di promesse di denaro e di favori al sodalizio criminale.
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LA RICERCA nel nostro articolo del 7 febbraio 2022