DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 10 APRILE 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 10 aprile 2026.

San Ezechiele.

Da questa mattina siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

10 aprile 2010. Come oggi, in seguito ad un incidente aereo, un Tupolev Tu-154M della Siły Powietrzne, l’aeronautica militare della Polonia, che precipitò in fase di atterraggio a circa venti chilometri dalla città russa di Smolensk, muoiono il Presidente polacco Lech Kaczyński con la moglie, il capo di stato maggiore polacco Franciszek Gagor, il viceministro degli esteri, il governatore della banca centrale, l’ex presidente Ryszard Kaczorowski, alcuni deputati, il candidato conservatore alle prossime presidenziali Przemyslaw Gosiewski e diversi esponenti di primo piano dell’esercito polacco. Nessun sopravvissuto dei novantaquattro passeggeri.

Proverbio salentino: ALLI AMICI E ALLI PARIENTI NU BINDERE E NU CATTARE NIENTI

Agli amici e ai parenti non vendere e non compare nulla.

In altre parole e meglio non entrare in affari con amici e parenti, per cui se bisogna comprare o vendere qualcosa meglio avere a che fare con estranei.

Category: Costume e società