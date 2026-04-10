LA POLIZIA DI STATO HA CELEBRATO L’ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDAZIONE. IL RESOCONTO DELLA CERIMONIA A LECCE

Report della Questura di Lecce ______________

​Lecce, 10 aprile 2026 – 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

Si è svolta oggi a Lecce la cerimonia per il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, alla presenza delle principali autorità civili, militari, giudiziarie, religiose ed accademiche del territorio.

Il Questore della Provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, dal palco allestito per l’occasione in via Umberto I, con affaccio diretto sulla Basilica di Santa Croce, ha rivolto un messaggio alla comunità, sottolineando il valore del servizio quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, sintetizzato nel motto istituzionale “Esserci sempre”, che guida la polizia di prossimità e le attività di prevenzione rivolte ai cittadini.

Il Questore ha richiamato l’impegno della Polizia di Stato nelle scuole della provincia attraverso progetti come “Pretendiamo Legalità”, dedicati a bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, uso consapevole dei social, educazione stradale e prevenzione dei rischi legati alla rete.

Sono state ricordate anche le campagne “Questo non è amore”, contro la violenza di genere; e quella permanente contro le truffe agli anziani, che nel 2025 hanno registrato una riduzione del 56%.

È stata inoltre richiamata l’importanza dell’apertura di due nuove aule per le audizioni protette nei Commissariati di Gallipoli e Galatina, che si aggiungono a quella presente in Questura, realizzate anche grazie al contributo della società civile, per accogliere in un ambiente tutelato le vittime di violenza domestica e stalking.

Un momento di particolare intensità è stato dedicato al ricordo dei caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona presso la lapide commemorativa in Questura.

Il Questore ha ribadito l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori della legalità e della responsabilità civile, grazie anche alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con associazioni e fondazioni con cui sono stati portati avanti i progetti come “Dire, Fare, Cambiare”, “Io Posso” e “Donatori Nati”.

Bilancio delle attività della Polizia di Stato nel 2025

La ricorrenza è stata anche occasione per presentare il bilancio delle attività svolte nel 2025, anno particolarmente impegnativo per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Lecce.

L’Ufficio di Gabinetto ha pianificato oltre 2.100 servizi di ordine pubblico, impiegando personale della Questura, dei Commissariati, delle Specialità, dei Reparti Mobili e delle altre Forze di Polizia.

La Polizia di Stato ha garantito la sicurezza di numerosi eventi, tra cui:

• manifestazioni del movimento “Pro Palestina”;

• vertenze sindacali;

• eventi culturali e grandi concerti;

• Notte della Taranta, Giro d’Italia, Fòcara di Novoli, Rally del Salento.

Sono stati assicurati i servizi di ordine pubblico per gli incontri calcistici di Serie A a Lecce, Serie C a Casarano e per le competizioni delle 45 società dilettantistiche della provincia.

La Digos ha svolto un ruolo determinante nel monitoraggio delle realtà extraparlamentari e nella gestione delle manifestazioni, evitando tra l’altro il blocco della stazione ferroviaria di Lecce durante iniziative estemporanee dei movimenti pro‑Palestina e prevenendo contrapposizioni tra tifoserie violente.

Nel solo periodo estivo, per contrastare la malamovida, sono stati disposti 70 servizi straordinari, di cui 15 ad alto impatto, con il controllo di 4.063 veicoli e 9.900 persone.

Nel 2025, il controllo quotidiano del territorio è stato assicurato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, attraverso la Sala Operativa e le Volanti della Questura e dei Commissariati di Galatina, Gallipoli, Nardò, Otranto e Taurisano, nonché grazie al supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, che hanno portato ad un incremento del 7,39% delle persone controllate e identificate.

I delitti hanno registrato una contrazione dell’8,56%, pur con un aumento di furti e rapine nei centri commerciali e di incendi di autovetture.

La provincia di Lecce continua a essere interessata da organizzazioni criminali attive nel traffico di stupefacenti e nelle attività estorsive.

Risultati investigativi

Nel 2025 si registrano:

• 209 arresti;

• 1.218 denunce.

Tra le operazioni più rilevanti svolte dalla Squadra Mobile, dalla Digos e dalle squadre investigative dei Commissariati:

• arresto di un cittadino italiano per apologia del terrorismo e propaganda ISIS;

• arresto dell’autore della collocazione di un ordigno nel centro di Lecce;

• smantellamento di un’associazione per delinquere dedita al traffico di droga e armi, con 18 misure cautelari e il sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti, armi, munizioni ed esplosivi.

L’attività antidroga ha portato al sequestro di 170 kg di sostanze stupefacenti e all’arresto di 60 persone.

Con riferimento ai reati commessi da minorenni, si registra un aumento del 30% dei minori denunciati.

Tra le indagini più significative:

• custodia cautelare in comunità per 5 minori responsabili dell’aggressione a un diciassettenne disabile a Galatina;

• misura cautelare in istituto penale minorile per un diciassettenne coinvolto nelle violenze e rapine di Baia Verde.

Misure di prevenzione

Nel 2025 la Divisione Anticrimine ha emesso:

• 241 avvisi orali;

• 94 DASPO;

• 32 DACUR;

• 121 fogli di via obbligatori;

• 101 ammonimenti per stalking, violenza domestica, cyberbullismo e revenge porn.

Sono state inoltre proposte 18 sorveglianze speciali e 2 misure patrimoniali, con sequestri per 8 milioni di euro.

Attività amministrativa, immigrazione e specialità

• 17.174 passaporti rilasciati (-15%).

• 218 controlli amministrativi (+6%) e 99 sanzioni.

• 62 procedure di espulsione avviate dall’Ufficio Immigrazione.

• La Polizia Stradale ha denunciato 107 persone e sequestrato 207 veicoli.

• La Polizia Postale ha monitorato costantemente il web.

• La Polizia Ferroviaria ha assicurato vigilanza nelle stazioni e sugli impianti ferroviari.

Il Questore Lionetti ci ha tenuto a sottolineare che i risultati conseguiti nel 2025 sono frutto dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, della collaborazione con le altre Forze di Polizia e del costante dialogo con la comunità, nel segno della legalità, della sicurezza e della vicinanza ai cittadini.

Durante la cerimonia sono stati premiati con le onorificenze e le ricompense i seguenti operatori della Polizia di Stato, distintisi in operazioni di servizio:

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE concesso a:

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Cosimo Giuseppe BUCCOLIERI

Poiché, mentre si trovava sulla spiaggia, udite richieste di soccorso che provenivano dal mare a circa 100 mt. dalla riva, raggiungeva, con un gommone, cinque malcapitati che si tenevano aggrappati ad un pedalò rovesciato che stava affondando.

Nonostante la profondità dell’acqua e la pericolosità del tratto marino, destinato al traffico nautico, si tuffava e riusciva a porre in salvo due bambini ed un adulto, mentre gli altri naufraghi venivano, in seguito, soccorsi dai bagnanti presenti sulla riva.

Porto Cesareo (LE), 01 luglio 2016

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE concessa a:

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Fabio FRANCIOSO

Poiché interveniva in soccorso di un anziano che, all’utenza 113, chiedeva aiuto, affermando di subire violenze e prevaricazioni in casa. Pur con difficoltà, riusciva ad entrare nell’abitazione, da cui si avvertiva provenire un forte odore di gas. Trovati, all’interno un uomo e una donna, i quali si opponevano al ricovero dell’anziano scagliandosi contro le forze dell’ordine, riusciva ad assicurarli alla giustizia e a trarre in salvo il malcapitato, che aveva già iniziato a manifestare sintomi di intossicazione.

Bari (BA), 30 gennaio 2013

ATTESTATO DI BENEMERENZA AL MERITO CIVILE concesso a

Vice Ispettore della Polizia di Stato Loffredo GREZIO poiché, libero dal servizio, durante una competizione podistica, notata una persona colta da malore che mostrava assenza di attività cardiaca, interveniva con estrema prontezza praticando le manovre di primo soccorso, riuscendo a trarre in salvo il malcapitato.

Taviano (LE), 12 settembre 2013

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO concessa a:

Ispettore Capo della Polizia di Stato Antonio D’AMICO poiché, portava a termine un intervento che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile di lesioni dolose, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma; nella circostanza, mentre si trovava negli uffici del Commissariato di Nardò, interveniva in soccorso di una persona colpita ripetutamente da un uomo con una mazza da baseball. Malgrado la violenta reazione dell’aggressore e le gravi lesioni riportate, riusciva ad interrompere l’azione delittuosa dell’uomo e a trarlo in arresto.

Nardò (LE), 7 gennaio 2025

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO concessa a:

Ispettore Capo della Polizia di Stato Nicola PASSASEO poiché si distingueva in un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo, resosi responsabile di evasione dalla detenzione domiciliare, porto illegale di armi da guerra in luogo aperto al pubblico e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere; nella circostanza, l’operatore irrompeva all’interno di un’autocarrozzeria dove era stato individuato il latitante che, alla vista del personale di polizia, tentava di estrarre una pistola dalla tasca. Con una manovra fulminea e perfettamente coordinata, l’operatore riusciva a bloccare e a disarmare l’uomo, neutralizzando ogni ulteriore pericolo.

Manduria (TA), 07 aprile 2025

ENCOMIO SOLENNE concesso a:

Ispettore della Polizia di Stato Alessandro CALÒ

Ispettore della Polizia di Stato Carlo Antonio CUCCI

Poiché si distinguevano nell’espletamento di un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di due decreti di sequestro di prevenzione patrimoniale di beni mobili, immobili ed attività commerciali, per un valore complessivo di circa OTTO milioni di euro, rientrati nella disponibilità di due soggetti pregiudicati legati alla criminalità salentina e già ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Copertino (LE), 30 settembre 2025

ENCOMIO SOLENNE concesso a:

Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe PARLANGELI

Ispettore della Polizia di Stato Antonio Alessandro CENTONZE

Sovrintendente della Polizia di Stato Massimo NUZZACI

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giancarlo DI CASTRI

poichè si distinguevano in una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare, a carico di diciotto soggetti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal possesso di armi, e con il sequestro di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e di un arsenale di armi, munizioni e materiale esplosivo.

Lecce (LE), 19 febbraio 2025

ENCOMIO SOLENNE concesso a:

Sovrintendente della Polizia di Stato Andrea QUARTA

Agente della Polizia di Stato Antonino LIUZZO

LODE

Sovrintendente della Polizia di Stato Gianluca QUARTA

Assistente Capo Tecnico Coordinatore della Polizia di Stato Daniele TAMBORINO

poichè si distinguevano in un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di un soggetto autore di furto aggravato in danno di una gioielleria del centro cittadino e con il contestuale recupero della refurtiva del valore di oltre 600.000 euro.

Lecce (LE), 15 aprile 2025

ENCOMIO SOLENNE concesso a:

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Francesco POZZESSERE

Poiché si distingueva in un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di un latitante, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione e porto abusivo di armi in luogo pubblico, aggravati dal metodo mafioso.

Brindisi (BR), 6 dicembre 2023

In ragione della risonanza mediatica assunta dalla vicenda, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dottoressa Simona Filoni. ha consegnato l’ENCOMIO a

Ispettore della Polizia di Stato Alessandro RIZZI

Ispettore della Polizia di Stato Federico COLOMBA

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Marco LANCIANO

E la LODE

Ispettore della Polizia di Stato Donato MELE

Sovrintendente della Polizia di Stato Tiziana CATALDI

poichè espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’Autorità giudiziaria di 10 soggetti, minorenni, responsabili dei reati di percosse, lesioni personali aggravate, atti persecutori e violenza privata nei confronti di un coetaneo.

Galatina (LE), 4 giugno 2025

ENCOMIO concesso a

Assistente Capo della Polizia di Stato Andrea SCARLINO

LODE

Ispettore della Polizia di Stato Luigi PLEVI

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Andrea PULLI

Poiché collaboravano ad un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti, 3 dei quali noti esponenti della Sacra Corona Unita, responsabili del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore brindisino.

Brindisi (BR), 7 novembre 2024

LODE concessa a:

Ispettore della Polizia di Stato Paride GARRISI

Sovrintendente della Polizia di Stato Antonio VERARDO

Sovrintendente della Polizia di Stato Sergio CARDIGLIANO

Vice Sovrintendente della Polizia di stato Angelo GIORGIANI

poichè espletavano un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di due soggetti responsabili, in concorso, del reato di detenzione, al fine di spaccio, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

San Pietro Vernotico (BR), 12 settembre 2024

LODE concessa a

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Vincenzo VERDOSCIA

poichè espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di numerosi soggetti responsabili di reati connessi alla pedopornografia.

Lecce (LE), 29 ottobre 2024.

Oltre ai premi conferiti oggi, quest’anno, il personale della Polizia di Stato della Provincia di Lecce ha ricevuto ulteriori 13 encomi e 31 lodi, che verranno consegnati in altra occasione dal Questore, alla presenza dei responsabili degli Uffici della Polizia di Stato.

Inoltre, nella mattinata odierna, presso il “Giardino delle Rimembranze” della Questura di Lecce e presso il giardino del Commissariato di P.S. di Gallipoli, si sono tenute le cerimonie commemorative in onore dei caduti della Polizia di Stato.

A Lecce, il Questore e il Prefetto hanno proceduto alla deposizione di corona di alloro su una stele dedicata agli appartenenti all’Istituzione che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere.

La cerimonia, svoltasi in un contesto di profondo raccoglimento, ha inteso rendere omaggio alla memoria di quanti, con senso dello Stato e alto spirito di servizio, hanno contribuito alla tutela della collettività fino all’estremo sacrificio. La stele, rappresenta un segno permanente di riconoscenza e un monito ai valori di dedizione, integrità e responsabilità che contraddistinguono l’operato quotidiano della Polizia di Stato.

Al termine della deposizione, è stato osservato un momento di silenzio in ricordo dei caduti, seguito da brevi interventi istituzionali che hanno ribadito l’importanza della memoria quale fondamento dell’impegno presente e futuro delle Forze dell’Ordine.

Lecce, 10 aprile 2026

Category: Cronaca