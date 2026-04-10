LA RIFLESSIONE / DUBITARE, VERIFICARE, CONFRONTARSI CON GLI ALTRI, PER COSTRUIRE UN PROPRIO SENSO CRITICO NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA

di Emanuela Boccassini ______________

Viviamo in un mondo dove la violenza, l’egoismo, l’invidia e il bullismo sembrano dilagare, non solo tra i ragazzi, ma anche tra chi dovrebbe rappresentare un esempio: politici, imprenditori, influencer. Persino chi dovrebbe guidare con responsabilità spesso mostra il contrario.

Come riportare l’umanità verso se stessa? E, soprattutto, come crescere giovani in un ambiente dove le idee diverse vengono liquidate come sbagliate?

Non esistono risposte facili, ma alcune riflessioni pratiche potrebbero aiutare.

Molti leader predicano valori positivi ma li incarnano solo a parole: politici che parlano di responsabilità, ma vivono di egoismo; imprenditori che lodano la collaborazione, ma agiscono per interesse personale; influencer che propongono “stili di vita” vuoti. Anche alcuni insegnanti, invece di stimolare il pensiero critico, reprimono ogni idea divergente. Quando un alunno osa proporre un’idea diversa, spesso viene congedato senza possibilità di confronto. Così cresce una generazione che teme di pensare con la propria testa, abituata a uniformarsi a chi urla di più o sembra avere maggiore autorità.

È come un gatto che si morde la coda: senza senso critico, come distinguere chi è davvero competente da chi finge di esserlo? Senza stimoli, circondati da falsi miti, rischiamo di seguire il branco invece della ragione.

Due strumenti chiave possono cambiare la rotta: dubitare, come insegnava Cartesio, e verificare, secondo Socrate. Non basta ascoltare o leggere passivamente: bisogna allenarsi a distinguere tra chi parla per interesse personale e chi propone idee solide e autentiche.

Costruire senso critico nella vita quotidiana è possibile per chiunque.

Si parte da domande – anche quelle che sembrano sciocche – e dal confronto delle informazioni invece di accettarle così come arrivano. Cercare fonti diverse permette di superare la “verità comoda” e cogliere sfumature spesso trascurate. Non giudicare senza conoscere tutta la storia. Osservare le azioni, più che le parole, aiuta a riconoscere chi predica valori senza applicarli.

Allo stesso tempo, allenare la capacità di riconoscere manipolazioni, dai social alla pubblicità, diventa fondamentale. Costruire comunità di pensiero stimolanti favorisce il confronto e rafforza l’autonomia di giudizio: parlare con chi propone punti di vista diversi o pone domande provocatorie aiuta a crescere e a consolidare un senso critico solido.

Insegnanti, politici, imprenditori e “compagnia bella” hanno una responsabilità enorme: essere modelli concreti, non solo parole svuotate del loro reale significato. Un buon esempio di leadership non si misura dalla fama, dai titoli o dai follower, ma dal rispetto, dall’integrità e dalla coerenza quotidiana.

Non possiamo aspettarci che la società cambi se ognuno resta passivo. Ma possiamo diventare “detective della verità”: sviluppare senso critico, distinguere le persone autentiche dai falsi modelli, stimolare chi ci è accanto. Anche piccoli gesti fanno la differenza: parlare di etica, incoraggiare il confronto, premiare l’onestà.

In fondo, riportare l’umanità verso l’umanità non è un’impresa impossibile: è una scelta quotidiana. Parte dalle nostre azioni e dai nostri pensieri, oggi più che mai.

Category: Costume e società, Cultura