NOVITA’ EDITORIALI / ESCE “In forma di nuvola”, NOTE DI MARCO ERCOLANI

Nota stampa dell’editore ______________

Esce l’ultima opera di Marco Ercolani, In forma di nuvola (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno), un’opera che sfida le definizioni di genere per farsi “taccuino in stato di veglia”. Ercolani, già vincitore dei premi Montano e Morselli, torna con una riflessione profonda sulla “scienza discontinua e infelice della libertà”: l’indagine interiore che si fa ascolto poetico.

Il “Noi” oltre la diagnosi, oltre una diagnosi- Il cuore dell’opera risiede nella dichiarazione programmatica “Io sono voi”. Ercolani abbatte il muro tra osservazione scientifica e intimistica, tra “sano” e “folle”, identificandosi con le creature “oscurate dall’eclisse”. Il testo si snoda attraverso cinque sezioni — tra cui la potente “Lezione di vento” e il perturbante “Breakdown” — che mescolano clinica, critica d’arte e lirismo .

L’arte come scudo e specchio Nel libro, l’autore dialoga con i grandi spiriti dell’arte: dalla pittura di Van Gogh e Giotto alla musica di Debussy e Mahler, fino al cinema di Hitchcock. La scrittura diventa un atto di “restauro” del dolore, un modo per “cucire dei limiti” allo sconfinato caos interiore.

“Questo abbozzo di note sparse è come quei campi che racchiudono verità disseminate qua e là, senza alcun ordine. Da quelle note arriva questo mio nuovo libro, scritto per sonnambuli che osservano i loro sogni da svegli, ma forse sarebbe meglio definirlo un nuovo non-libro, pericolosamente sospeso fra prosa e poesia, un taccuino in stato di veglia che non pretende di narrare storie e non cerca lirismi superflui. “ (Marco Ercolani)

In forma di nuvola è un invito a disubbidire a un solo mondo per abitarne molteplici, accettando la “bianchissima fiamma” della verità che nasce dal silenzio.

L’AUTORE – Marco Ercolani (Genova, 1954), psichiatra e scrittore. Collabora a “La dimora del tempo sospeso”, “Doppiozero”, “Le nature indivisibili”, “Pangea”, “Metaphorica”, “L’astero rosso”. Per la narrativa scrive: Studi della paura (Il Torchio 1982), Col favore delle tenebre (Coliseum 1987). Praga (Ripostes 1990). Aleksander Blok. Taccuini 1902-1921 (ibidem 1992). Vite dettate (Liber 1994). Lezioni di eresia (Graphos 1995). Sindarusa (Solfanelli 1998). Il mese dopo l’ultimo (Graphos 1999). Carte false (Hestia 1999). Il demone accanto (L’Obliquo 2002). Taala (Greco & Greco 2004). Il tempo di Perseo (I libri dell’Arca, Joker 2004). Discorso contro la morte (ibidem, 2008). A schermo nero (QuiEdit 2010). Turno di guardia (Il Canneto 2012). Camera fissa (Magenta 2013). Prose buie (L’Arca felice 2014). Preferisco sparire. Colloqui con Robert Walser (Robin 2014). Atti di giustizia postuma (Matisklo 2014). Destini minori (Il Canneto 2016). Senza il peso della terra (Gatto merlino, 2020). Le forme dell’aria (ibidem 2021). Un uomo di cattivo tono (Amazon 2020). Storie, forse incubi (Il Canneto 2021). 14 luglio 1929 (Robin 2022). L’età della ferita (Medusa 2022). L’altro dentro di noi (Anterem 2024), Sindrome del ritorno (Convivio editore/Occhionudo, 2025). Per la saggistica: Fuoricanto (Campanotto 2000). Vertigine e misura (La vita felice 2008). L’opera non perfetta (Nicomp 2009). Il poema ininterrotto (Carteggi letterari 2016). Fuochi complici (Il Leggio 2019). Galassie parallele (Il Canneto 2019), Le ore corte. In dialogo con Angelo Lumelli (I Libri dell’Arca, Joker 2025). Per la poesia: Il diritto di essere opachi (La Vita felice 2010). Si minore (Smasher 2012). Nel fermo centro di polvere (Il Leggio 2018), Non tornare è la grazia (Puntoacapo, 2026). 92 Suoi testi aforistico-poetici in Sentinella (Carta bianca 2010, nuova ediz. L’arcolaio 2022). Essere e non essere (Modo infoshop 2021). Nottario 2015-2021 (I Quaderni del Bardo 2023). Partecipa al convegno “Bruno Schulz Il profeta sommerso” (catalogo Scheiwiller, 2000). È vincitore del Premio Montano, del premio Smasher e del premio Morselli. Per le edizioni Viadelvento e Pulcinoelefante pubblica diverse plaquettes, alcune dedicate a Bruno Schulz e Alberto Giacometti. Nel 2020 crea il blog Scritture. Con Massimo Barbaro scrive Paesaggio con viandanti (Joker 2015). L’arte della distanza (Puntoacapo 2020). Corrosioni (s.e., 2021). Con Angelo Lumelli Cento lettere (I libri dell’Arca, Joker 2023). Con Francesco Denini Ground. Lettere sulla musica (ibidem 2024). Con Giuseppe Zuccarino Reciproche consonanze (ibidem 2024). Con Lucetta Frisa ha diretto la rivista “Arca”, la rivista online “La foce e la sorgente” e dirige la collana “I libri dell’Arca”. In coppia con lei ha scritto: Détour (Opuscula 1985). L’atelier e altri racconti (Pirella 1987). Nodi del cuore (Greco & Greco 2000). Anime strane (ibidem 2006). Sento le voci (La vita felice 2009). Il muro dove volano gli uccelli (L’arcolaio 2013). Diario doppio (Robin 2017). Furto d’anima (Greco & Greco 2018). Nel 2025 le Edizioni del Canneto pubblicano Il demone della scrittura, gli atti del convegno dedicato alla sua opera il 5 febbraio 2025 presso la Biblioteca Universitaria di Genova. Per le Edizioni Macabor ha curato, nel 2023 e nel 2024, due libri antologici con testi critici per Angelo Lumelli (La poesia incessante) e Lorenzo Pittaluga (L’enigma della voce).

Il libro lo trovate nella sezione blog del sito della casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Mail – iquadernidelbardoed@libero.it

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