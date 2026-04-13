DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 13 APRILE 2026

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Oggi è lunedì 13 aprile 2026.

Santa Ida.

13 aprile 1943. Seconda guerra mondiale: radio Berlino annuncia il ritrovamento di fosse comuni nelle foreste di Katyn presso Smolensk, in URSS. Anni dopo si confermerà che si tratta di circa quindicimila ufficiali polacchi uccisi dalla polizia segreta di Stalin.

Il 13 aprile 1990, l’ Unione Sovietica, in linea con la Perestrojka di Michail Gorbačëv, ammette la verità sul massacro. La Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio successivamente all’accordo Stalin-Hitler, con il quale l’Unione Sovietica Comunista e la Germania Nazional-Socialista decisero di invadere la Polonia e di spartirsela.

13 aprile 1919. Massacro di Amritsar: nell’India occupata e colonizzata, il generale inglese Reginald Dyer, al comando di truppe britanniche e nepalesi, fa aprire il fuoco contro la folla durante una manifestazione nella città di Amritsar, nella regione del Punjab, causando 379 morti ed oltre 1000 feriti.

Proverbio salentino: LI UAI TE LA PIGNATA LI SAPE LA CUCCHIARA CA LI OTA.

La traduzione letterale è: i guai della pentola li conosce il cucchiaio che li gira.

Quindi, così come il cucchiaio di legno mescolando il cibo nella pentola scopre se questo si è attaccato al fondo, o se la pietanza è troppo asciutta, così i guai all’interno di una famiglia, li conoscono solo i componenti che li vivono quotidianamente, mentre chi guarda dall’esterno non si accorge di nulla.

Category: Costume e società