INCIDENTE SUL LAVORO A TARANTO, MORTO GIOVANE OPERAIO ELETTRICISTA
(Rdl) __________________ Incidente sul lavoro mortale questa mattina a Taranto. La vittima è Roberto Di Ponzio, 38 anni, operaio, dipendente della ditta Tec Gen s.r.l.
Era su un carrello elevatore a diversi metri di altezza per effettuare un intervento sull’impianto di illuminazione del cimitero San Brunone (nella foto), quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito da un palo della luce collassato all’improvviso. Nella zona spirava un vento molto forte.
L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo a causa della gravità del trauma riportato, inutili i soccorsi.
Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto ha aperto un’ indagine per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne eventuali responsabilità.
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