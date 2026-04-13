LA POLIZIA DI STATO HA INTENSIFICATO I CONTROLLI DEL TERRITORIO IN SALENTO

Report della Questura di Lecce _______________

Nel corso dell’ultima settimana, il Questore Giampietro Lionetti ha disposto una significativa intensificazione delle attività di controllo del territorio, con l’obiettivo di rafforzare le misure di vigilanza e prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’azione, coordinata dalla Questura e attuata con il supporto delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato, ha interessato l’intera provincia di Lecce, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità diffusa, quali Gallipoli, Otranto e il capoluogo, realizzati mediante l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine integrati da pattuglie dei Commissariati di P.S., così da assicurare un controllo più capillare del territorio e una vigilanza più incisiva nei confronti di persone pericolose.

Parallelamente, al fine di incrementare ulteriormente l’efficacia dei servizi già in atto, sono stati predisposti interventi straordinari mirati a contrastare i reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla criminalità minorile.

Le attività operative sono state estese non solo al centro cittadino di Lecce, ma anche all’hinterland comunale, dove sono state rilevate ulteriori criticità.

Particolare cura è stata dedicata ai luoghi di aggregazione frequentati da soggetti dediti alla commissione di reati, spesso protagonisti di comportamenti che generano allarme sociale, quali Piazzetta Alleanza, Via Vittorio Emanuele, Piazzetta Santa Chiara e via Ascanio Grandi e la Zona 167.

Particolare attenzione è rivolta anche alla zona della stazione ferroviaria di Lecce e alle vie limitrofe, dove è stata segnalata la presenza di soggetti senza fissa dimora che utilizzano l’area come luogo di riparo nelle ore diurne e notturne.

I servizi sono stati predisposti in particolare a garantire:

• una vigilanza più assidua nei luoghi abitualmente frequentati da persone pregiudicate e/o pericolose;

• un rafforzamento dei controlli presso gli istituti scolastici del capoluogo, recentemente interessati da numerosi episodi di furto;

• un’intensificazione delle attività di controllo nella zona della stazione ferroviaria, alla luce delle segnalazioni relative alla presenza di senza fissa dimora.

I risultati operativi sono: controllate 2978 persone e 1291 autoveicoli.

Sono state inoltre controllate, grazie all’impiego di personale specializzato della Divisione Amministrativa della Questura di Lecce, operatori dell’Ispettorato del Lavoro e unità dei Vigili del Fuoco e dell’Agenzia dei Monopoli di Stato, 3 sale giochi – una a Lequile e due a Lecce di cui una in via Leuca e una in via Manifattura Tabacchi. Per quest’ultima è stata disposta la chiusura immediata per assenza del rinnovo della SCIA antincendio ed irrogata una sanzione di 1400 euro anche per la violazione della normativa relativa all’installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro.

Infine, sono stati emessi 6 DASPO per i fatti avvenuti il 29 ottobre u.s., durante l’incontro di Coppa Puglia tra A.S.D. Veglie e A.S.D. Atletico Carmiano Magliano, presso il Campo Sportivo “S. Ten. Flavio Minetola” di Veglie, si sono verificati gravi episodi di disordine causati da un gruppo di circa trenta tifosi ospiti.

Già in fase di accesso allo stadio, il gruppo ha rifiutato il pagamento del biglietto e i controlli di sicurezza, manifestando l’intenzione di creare turbative.

Nel corso del primo tempo, nel settore ospiti vennero esplose numerose bombe carta.

All’intervallo, alcuni tifosi del Carmiano, con il volto travisato, hanno forzato una via di fuga raggiungendo l’area dei tifosi locali, da cui hanno lanciato pietre e ordigni artigianali, provocando scontri fisici poi proseguiti all’interno dello stadio dopo l’effrazione di un cancello. L’intervento dei Carabinieri aveva permesso di interrompere le violenze e identificare uno dei principali responsabili, successivamente fermato insieme ad altri giovani nel parcheggio ospiti.

La successiva attività investigativa, condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri ha consentito di individuare ulteriori partecipanti agli scontri, che hanno portato alla sospensione della gara.

Alla luce dei fatti occorsi, in seguito all’Istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, il Questore Lionetti ha emesso 6 DASPO a carico di:

– un 22enne residente a Carmiano per il quale è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive per anni 4;

– un 24enne residente a Melendugno per il quale è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive per anni 3;

– un 23enne residente a Carmiano per il quale è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive per anni 2;

– un 17enne residente a Carmiano per il quale è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive per anni 2;

– un 15enne residente a Carmiano per il quale è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive per anni 2;

– un 14enne residente a Porto Cesareo per il quale è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive per anni 4.

Lecce, 13 aprile 2026

Category: Cronaca