IN ATTESA DELLE DECISIONI DELLA REGIONE PUGLIA E DEL TAR SUL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI BURGESI, I CITTADINI INSISTONO: “Ogni scelta venga fatta privilegiando la sicurezza, la salute e l’ascolto”
Riceviamo e volentieri pubblichiamo ______________
l Comitato “No Burgesi”, rappresentato dal referente Dott. Antonio Nuzzo, comunica di aver ufficialmente depositato, in data 13 aprile 2026, presso la Regione Puglia le osservazioni contrarie al progetto di rimodellamento ed adeguamento della discarica sita in località Burgesi (Procedimento PAUR – IDVIA 1064). L’azione riguarda l’istanza depositata in data 17 settembre 2024 (Nota 370/24) dalla società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.u.r.l. e il relativo V.I.A. Prot. n. 0004773 del 18/02/2026 trasmesso al Comune di Ugento.
Nel frattempo, il Comitato resta in attesa dell’esito della sentenza del TAR, di cui ancora non si hanno notizie, a seguito dell’udienza di merito che si è tenuta lo scorso 11 febbraio. Il ricorso oggetto del dibattimento riguarda l’annullamento della determina AGER e della Delibera della Giunta Regionale n. 130, i cui provvedimenti prevedono la sopraelevazione della discarica per ulteriori 195.000 metri cubi di rifiuti. Il Comitato, assistito dall’Avvocato Massimo Ciullo, è intervenuto in giudizio ad adiuvandum al fianco dei Comuni di Ugento e Presicce-Acquarica, con l’obiettivo comune di bloccare definitivamente la sopraelevazione del sito.
Il Comitato continuerà a vigilare con estrema attenzione su ogni sviluppo futuro della discarica ed ad intraprendere ulteriori azioni con l’impegno costante per la difesa del territorio, al fine di garantire che il futuro di località Burgesi non venga scritto sopra la testa dei cittadini. Si chiede, quindi, che ogni scelta venga fatta sempre privilegiando la sicurezza, la salute e l’ascolto della popolazione rispetto alle sole logiche economiche e di interessi particolari nel processo dello smaltimento di rifiuti.
Comitato No Burgesi
Il Referente: Dott. Antonio Nuzzo
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