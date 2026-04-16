STORIE DI STALKING, TESTIMONIANZE DI DONNE CHE SONO RIUSCITE A RINASCERE, NEL NUOVO SAGGIO DI ANTONIO RUSSO

(Rdl) ___________________ “Non è un semplice manuale, ma un’analisi cruda e necessaria che unisce competenze tecniche a testimonianze dirette di donne che sono riuscite a fuggire dalla gabbia dello stalking. Affronta temi di scottante attualità: dalle falle del Codice Rosso ai rischi del cyberstalking, offrendo strumenti pratici per riconoscere i campanelli d’allarme prima che sia troppo tardi”.

Così l’editore Stefano Donno ha presentato alla stampa il nuovo saggio di Antonio Russo (nella foto), 56 anni, di Tricase, criminologo impegnato da anni nel contrasto alla violenza di genere, già autore di opere dedicate a questa tematica di grande rilevanza sociale e di attualità: “Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario” (I Quaderni del Bardo Edizioni, 110 pagg. 15,60 euro)

“È imperativo trovare una soluzione per tutte le persone a rischio” – ha dichiarato l’autore – “L’informazione ha il potere di annientare o indebolire l’allarmante fenomeno dello stalking e dei femminicidi”.

Dalla gelosia ossessiva al cyberstalking, l’autore analizza le trappole della manipolazione, fornendo strumenti concreti per riconoscere i primi segnali di pericolo. Ma il cuore pulsante del libro sono le testimonianze: racconti di donne che hanno vissuto la “gabbia”, madri che lottano per i propri figli e storie di chi, nonostante tutto, è riuscita a rinascere.

Si può acquistare il libro nella sezione blog del sito della casa editrice

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Mail – iquadernidelbardoed@libero.it

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