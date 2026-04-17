ARRESTATO CITTADINO ALBENESE RESIDENTE A LECCE PER ARMI E DROGA

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce _____________

I finanzieri del GICO del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, nell’ambito degli ordinari servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi hanno proceduto, nel centro storico di Lecce, al controllo di un soggetto di nazionalità albanese, che per le circostanze di luogo e di tempo aveva insospettito i militari operanti.

All’esito del controllo il soggetto, nato in Albania ma residente nel capoluogo salentino da molti anni, è stato trovato in possesso di diversi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina pronti per essere ceduti.

Le ulteriori attività di ricerca, estese anche al luogo dove il soggetto stava dimorando in quel momento ed al motoveicolo in suo possesso, hanno consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo, per un ammontare complessivo di circa 150 grammi, diverso materiale per il confezionamento nonché una pistola con matricola abrasa ma priva di munizionamento.

Il soggetto è stato tratto in arresto in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, alla normativa in materia di armi e per ricettazione e successivamente associato presso la Casa Circondariale di Lecce, in attesa di giudizio.

Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di finanza di Lecce ed evidenzia l’impegno costante delle Fiamme Gialle nell’azione di repressione della commercializzazione e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini.

Nulla osta A.G.: concesso

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