COLPO NOTTURNO IN UN BAR DI TORRE VADO: RUBATI CONTANTI E UN PC

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Furto ieri notte ai danni di un esercizio commerciale a Torre Vado, marina di Morciano di Leuca. Ignoti si sono introdotti all’interno di un bar approfittando delle ore di chiusura, riuscendo a portare via denaro e oggetti per un valore complessivo vicino ai 3mila euro.

Secondo una prima ricostruzione, un individuo con il volto coperto da un cappuccio avrebbe forzato l’ingresso del locale, riuscendo ad accedere indisturbato agli ambienti interni. Una volta dentro, il ladro si è diretto verso le casse, da cui ha prelevato circa 300 euro in contanti. Non solo: è stato sottratto anche lo zaino di un dipendente, al cui interno erano custoditi un computer portatile e circa 2.600 euro.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della stazione locale, giunti rapidamente sul posto per i primi accertamenti. I militari, con il supporto dei colleghi della compagnia competente per territorio, hanno effettuato i rilievi e raccolto tutti gli elementi utili alle indagini.

Fondamentale sarà ora l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli decisivi per identificare il responsabile e ricostruire con precisione il percorso seguito durante la fuga.

Category: Cronaca