CARMIANO, SCOPERTA IN CASA UNA BOMBA RISALENTE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE DURANTE UNO SGOMBERO

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Una scoperta insolita e potenzialmente pericolosa ha avuto luogo ieri all’interno di una vecchia abitazione situata in via Roma, rimasta inutilizzata per circa trent’anni. Durante le operazioni di pulizia e riordino degli ambienti, alcune addette hanno rinvenuto un oggetto metallico nascosto tra utensili ormai in disuso.

Il reperto, un cilindro in ferro particolarmente pesante e caratterizzato da una superficie zigrinata tipica degli ordigni bellici d’epoca, è stato inizialmente scambiato per un semplice attrezzo o per un oggetto agricolo. Senza sospettarne la reale natura, è stato spostato e maneggiato con leggerezza. Solo successivamente, dopo aver rimosso lo strato di polvere che lo ricopriva, è emersa un’incisione recante l’anno 1915, facendo sorgere i primi dubbi.

A quel punto è stato immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero di emergenza. I carabinieri giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante, delimitando la zona in via precauzionale. Successivamente sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale, che hanno eseguito gli accertamenti necessari.

Le verifiche hanno chiarito che si trattava di una bomba da fucile risalente al periodo della Prima Guerra Mondiale, un tipo di ordigno che poteva essere utilizzato anche manualmente. Fortunatamente, gli esperti hanno accertato che l’oggetto era completamente inertizzato, privo di qualsiasi carica esplosiva, risultando quindi innocuo. Si trattava, di fatto, soltanto dell’involucro metallico, rimasto dimenticato per oltre un secolo.

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