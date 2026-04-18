DELITTO A TORRE CANNE, UOMO UCCISO IN CASA SUA A COLPI DI CACCIAVITE
(Rdl) _________________ Questa notte un uomo di 41 anni, Eros Rossi, di Brindisi, è stato ucciso a Torre Canne, marina di Fasano, nella sua abitazione, al culmine di una lite.
La vittima era agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il presunto responsabile, Teodoro Cavaliere, 40 anni, di Brindisi, è stato arrestato dai Carabinieri, ai quali aveva telefonato subito dopo la violenta lite sfociata in una colluttazione prima e poi nel sangue.
Le indagini, coordinate dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi Sofia Putignani, sono ancora in corso, per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
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