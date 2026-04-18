MELENDUGNO, CONTROLLI STRADALI DEI CARABINIERI PORTANO ALLA SCOPERTA DI DROGA: GIOVANE IN MANETTE
di Flora Fina ________________
Nel corso di un servizio di vigilanza effettuato nel pomeriggio di ieri a Melendugno, i Carabinieri della locale Stazione hanno portato a termine un’operazione che ha condotto all’arresto di un uomo di 32 anni, residente in zona, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.
Tutto è iniziato durante un normale posto di controllo alla circolazione stradale. I militari, insospettiti dal comportamento del soggetto fermato, hanno deciso di procedere con accertamenti più approfonditi. Da qui la scelta di estendere i controlli anche presso l’abitazione dell’uomo.
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 78 grammi di hashish e ulteriori 5 grammi di cocaina. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato 900 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti verosimilmente collegati all’attività illecita. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.
Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione messe in campo quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza sul territorio.
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