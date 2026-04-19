TAURISANO, FURTO NELLA PARROCCHIA: PORTATO VIA UN CALICE IN ARGENTO DEL VALORE DI MIGLIAIA DI EURO

di Flora Fina____________

Raid nel pomeriggio di ieri ai danni della chiesa principale di Taurisano, dove ignoti si sono introdotti all’interno dei locali parrocchiali mettendo a segno un furto. L’episodio si sarebbe verificato nella fascia oraria compresa tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera, quando i responsabili, dopo aver forzato un accesso secondario della sagrestia, sono riusciti a entrare indisturbati.

Una volta all’interno, i malviventi hanno passato al setaccio mobili e cassetti, sottraendo alcuni oggetti di valore. Tra questi, un calice in argento stimato intorno ai 4mila euro, oltre a una brocca e a una modesta quantità di denaro contante. Terminata l’azione, si sono dileguati senza lasciare tracce evidenti.

A scoprire quanto accaduto è stato il parroco, giunto poco dopo nei locali per prepararsi alla funzione religiosa serale. Resosi conto del furto, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato un primo sopralluogo raccogliendo le dichiarazioni del sacerdote, mentre ulteriori accertamenti saranno formalizzati con la denuncia prevista nelle prossime ore. Presenti anche gli agenti del commissariato cittadino.

Le indagini potrebbero avvalersi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nella zona circostante: alcune telecamere, infatti, coprono anche gli accessi laterali dell’edificio religioso e potrebbero fornire elementi utili per identificare gli autori del gesto.

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