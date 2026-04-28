CONTROLLI DEI CARABINIERI A PORTO CESAREO, GALLIPOLI, SANTA MARIA DI LEUCA E MARINA DI MANCAVERSA: DENUNCE, SEQUESTRI, SANZIONI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________

PONTE DEL 25 APRILE, STRETTA DEI CARABINIERI: DROGA, ARMI E LAVORO NERO

Sicurezza rafforzata nelle località a maggiore afflusso turistico: denunce, sequestri e sanzioni nei servizi coordinati dal Comando Provinciale di Lecce.

Nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha intensificato, in occasione del lungo ponte del 25 aprile, i servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree a maggiore vocazione turistica e ai contesti più esposti a fenomeni di illegalità diffusa.

In tale contesto, nella serata del 26 aprile 2026, a Porto Cesareo, i militari della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina, al termine di un mirato servizio, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Lecce tre persone. Un 48enne del luogo è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un fucile antico privo di matricola e un coltello della lunghezza di 20 centimetri, venendo segnalato per detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi.

Nel medesimo contesto, un 30enne di Surbo è stato denunciato per falso in atto pubblico, avendo esibito una carta d’identità elettronica priva di microchip, mentre un 26enne di Copertino è stato deferito per guida in stato di ebbrezza, essendo risultato con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Nel corso dello stesso servizio, sette persone sono state segnalate alla Prefettura di Lecce per uso personale di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati controllati una sessantina di veicoli e identificate 106 persone, di cui 26 sottoposte a misure restrittive. Elevate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e ad altre normative, con il ritiro di 5 patenti di guida e il sequestro amministrativo di 3 autovetture.

Nella giornata del 25 aprile, a Gallipoli, un servizio coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Gallipoli, d’intesa con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, ha consentito di ispezionare due aziende, entrambe risultate irregolari. Nel corso dei controlli sono stati verificati quattro lavoratori, tutti impiegati “in nero”, con ammende e sanzioni amministrative che complessivamente hanno superato i 47.000 euro, nonché l’adozione di due provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali. Al termine degli accertamenti sono stati deferiti il titolare di un’azienda edile con sede a Matino, operante presso un cantiere sulla litoranea sud Gallipoli–Santa Maria di Leuca, per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per l’impiego di lavoratori irregolari, il direttore dei lavori per omessa vigilanza e l’amministratore unico di una società attiva nel settore turistico-ricettivo, anch’essa risultata non in regola.

Nella stessa serata del 25 aprile, a Santa Maria di Leuca, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del personale specializzato del N.I.L. di Lecce, hanno deferito due responsabili di attività per violazioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. In particolare, un 42enne del posto, legale rappresentante di una società, non aveva sottoposto a controllo sanitario uno dei dipendenti, mentre un 57enne, presidente del consiglio di amministrazione di un’altra società, risultava inadempiente per quattro lavoratori su sette. L’attività ispettiva ha comportato ammende per un importo complessivo di 11.800 euro.

Sempre nel pomeriggio del 25 aprile, a Taviano, in località Marina di Mancaversa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano hanno deferito due uomini del posto, rispettivamente di 35 e 32 anni, già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale e della successiva perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto cinque orologi di valore, due orecchini in argento, vari attrezzi da scasso, due coltelli e un revolver a salve calibro 9 mm privo di tappo rosso, con relativo munizionamento. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Le attività descritte confermano l’intensificazione dei controlli su tutto il territorio provinciale in concomitanza con l’aumento dei flussi di visitatori, in un’azione coordinata finalizzata a garantire sicurezza, rispetto delle regole e tutela della legalità, anche in vista dell’imminente stagione estiva.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 27 aprile 2026



Category: Cronaca