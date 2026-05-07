ARRESTATO GIOVANE ANARCHICO LECCESE ACCUSATO DI DANNEGGIAMENTI, MINACCE E ISTIGAZIONE A DELINQUERE
(Rdl) ______________Su disposizione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, la Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione nei confronti di un giovane leccese di 24 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di imbrattamento, danneggiamento, minaccia aggravata e istigazione a delinquere.
Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dalla DIGOS della Questura di Lecce il giovane avrebbe realizzato diverse scritte murali contenenti messaggi di solidarietà nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito e frasi di incitamento a compiere azioni incendiarie ai danni dei Centri di Permanenza per i Rimpatri.
Nel corso della perquisizione domiciliare, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato materiale di propaganda anarchica, nonché un manuale contenente istruzioni per la fabbricazione di ordigni ed esplosivi.
Alla luce degli elementi acquisiti, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato del giovane, che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola, dove si trova ora in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.
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