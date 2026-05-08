DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 8 MAGGIO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 8 maggio 2026.

San Vittore.

A Nardò il direttore d’albergo Daniele Orlando compie 52 anni: buon compleanno! A Lecce la scrittrice Simona Cleopazzo compie 54 anni: buon compleanno! E buon compleanno alla nostra amica Maria Luisa Bianco, che ne compie 47.

1933. Mohandas “Mahatma” Gandhi come oggi, poco dopo la sua scarcerazione per motivi di salute, momento di intensa attività politica e sociale focalizzata sull’unità interna indiana e la lotta contro le discriminazioni, inizia un digiuno, durato ventuno giorni, per protestare contro l’oppressione britannica in India. Inoltre fu intrapreso come atto di autopurificazione e segnò l’inizio di una campagna della durata di un anno a sostegno del movimento Harijan, i “figli di Dio”, i Dalit o “intoccabili”, con l’obiettivo di migliorare le loro condizioni sociali ed economiche.

Nonostante le critiche e le preoccupazioni per la sua salute, Gandhi portò avanti il digiuno che fu visto come una delle sue tante forme di resistenza non violenta (Satyagraha ).

Proverbio salentino: SPETTARE E NU BENIRE, STARE A NTAULA E NNU MANGIARE, STARE A LIETTU E NNU DURMIRE, SU TRE PENE TE MURIRE

Aspettare e non venire, stare a tavola e non mangiare, stare a letto e non dormire, sono tre pene da morire.

Chiunque lo ha provato qualche volta, per esempio quando si aspetta la persona amata e questa non arriva, oppure essere davanti ad una tavola imbandita e per qualche motivo essere impossibilitati a mangiare, o rigirarsi nel letto senza prendere sonno, sono tre cose che procurano tormento.

Category: Costume e società