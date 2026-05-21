LE IDEE / RIZZO: “Fuori l’Italia dalla Nato!”

(g.p.) ________________ Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare Marco Rizzo (terzo da sinistra nella foto), accompagnato da Francesco Toscano e da Alfredo Esposito, ha incontrato ieri sera a Città del Vaticano Sua Eminenza Cardinale Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin.

Poco prima Marco Rizzo aveva postato sul suo diario di Facebook la seguente dichiarazione:

” ‘Rivedere l’obiettivo del 5% del Pil destinato alle spese per la Difesa’. La richiesta che il governo si impegni a tal fine compare nella mozione preparata dal Centrodestra sul tema della sicurezza energetica. Poi, dopo un’ora, sparisce. La Lega ha timidamente provato a opporsi alla logica della guerra e delle armi, salvo poi fare marcia indietro come un gattino spaventato quando Meloni e (soprattutto) Crosetto hanno detto no. Il tutto con l’opposizione parlamentare che parla di caos che certo non avrebbe fatto diversamente. E’ l’ennesima dimostrazione di come l’unica soluzione sia la neutralità dell’Italia. Fuori della Nato, fuori dall’Ue. Soldi a scuole, ospedali, anziani, sicurezza e non alle lobby delle armi”.

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