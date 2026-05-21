MAGLIE, SANZIONATI MINORENNI VIOLENTI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

CONTRASTO ALLA VIOLENZA GIOVANILE NEL CENTRO CITTADINO DI

MAGLIE(LE). DISPOSTI QUATTRO DACUR A MINORI RESIDENTI NEL BASSO SALENTO.



Nel solco della costante attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza urbana e

devianza minorile, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce continuano a mantenere

alta l’attenzione sui comportamenti che minano la sicurezza dei centri cittadini e la serenità

delle comunità locali di tutto il Salento

In tale contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Scorrano hanno notificato quattro

provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR), emessi dal Questore di

Lecce su proposta avanzata dai Carabinieri della Compagnia di Maglie, nei confronti di

altrettanti minori.

Il provvedimento – noto anche come “Daspo urbano” – avrà validità di 18 mesi e impedirà ai

destinatari, nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 07.00, di accedere e stazionare

presso gli esercizi pubblici ubicati nel centro cittadino di Maglie.



La misura di prevenzione rappresenta l’esito di un’articolata attività investigativa sviluppata

dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Maglie e condotta dalla locale Stazione

capoluogo con il supporto dei colleghi di Scorrano, in relazione a una violenta aggressione

avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2025 nel centro cittadino magliese.

Quella notte, a seguito della segnalazione di una lite tra giovani in pieno centro, interveniva

sul posto una pattuglia dell’Arma. I Carabinieri individuavano un giovane minorenne che

riferiva di essere stato colpito con un pugno al volto mentre tentava di sedare un diverbio tra

coetanei.

Il ragazzo veniva successivamente medicato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Veris

Delli Ponti” di Scorrano e dimesso con prognosi di 15 giorni. Nel corso degli accertamenti

emergeva inoltre l’esistenza di una seconda vittima minorenne, anch’ella aggredita durante i

fatti, alla quale veniva diagnosticata una prognosi di 30 giorni.



Le successive attività investigative dei militari dell’Arma, coordinate dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, sviluppate anche mediante

acquisizioni testimoniali e approfondimenti tecnici, consentivano di raccogliere elementi

indiziari nei confronti di quattro minori, ritenuti coinvolti nell’azione violenta consumata ai

danni dei due coetanei, avvenuta – secondo quanto ricostruito – anche mediante l’utilizzo di

un tirapugni.

Successivamente i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a varie deleghe emesse dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, nel corso delle quali,

sono stati riscontrati elementi di interesse investigativo.

Gli esiti delle attività investigative e gli elementi raccolti hanno determinato la proposta

avanzata all’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’emissione del DACUR, misura finalizzata a

prevenire ulteriori episodi di violenza e a tutelare la sicurezza urbana nei luoghi

maggiormente frequentati dai giovani.

L’attività svolta testimonia ancora una volta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel

monitoraggio delle dinamiche giovanili e nel contrasto a quei fenomeni di aggregazione

violenta che, soprattutto nei contesti urbani e nei luoghi della movida, possono degenerare in

episodi di particolare pericolosità sociale.



Lecce, 21 maggio 2026

Category: Cronaca