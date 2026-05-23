COPERTINO, DAI DOMICILIARI AL CARCERE
(Rdl) _______________ Nell’ambito di una serie di controlli specifici, agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno eseguito una perquisizione nella casa, dove si trovava in regime di arresti domiciliari, di Giuseppe Montalbano, 36 anni, di Copertino.
All’interno dell’abitazione hanno trovato 35 grammi di cocaina, 202 grammi di hashish, 46 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e 2.885 euro in contanti in banconote di vario taglio (nella foto sotto).
Oltre alla droga, hanno trovato anche 628 grammi di polvere pirica, detenuti senza autorizzazioni, quattro petardi e otto smartphone completi delle rispettive confezioni integre, ritenuti di probabile provenienza illecita.
Nel convalidare il nuovo arresto, la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto il trasferimento nel carcere di Borgo San Nicola (nella foto sopra).
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