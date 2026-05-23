SALVEZZA ULTIMO ATTO

(Rdl) __________________ “Dipende tutto da noi, dall’approccio e dall’atteggiamento. Ho chiesto ai ragazzi di preparare questa partita pensando alla nostra versione migliore” – ha detto questo pomeriggio in conferenza stampa (nella foto) Eusebio Di Francesco, ed ha poi così continuato:

“Va vissuta condividendo paure e timori, inutile nascondersi dietro l’importanza. E’ l’ultima, la più importante di questa stagione. Le insidie sono dietro l’angolo“.

Per questo motivo “ai ragazzi ho detto di essere affamati. Bisogna azzannare questa partita, con il desiderio di portare a casa il risultato finale. Siamo padroni del nostro destino e dobbiamo cercare di fare la partita giusta“.

Infatti, come è noto, una vittoria contro il Genoa significherebbe per il Lecce la salvezza, lo scudetto dei poveri.

Con altri esiti, invece, bisogna considerare il risultato della partita che si gioca in contemporanea a Cremona fra Cremonese e Como.

“Andremo a giocare la partita di domani con grande rispetto del campionato di Cremonese e Lecce” – ha dichiarato poco fa l’allenatore genoano Daniele De Rossi, riprendendo concetti già espressi nei giorni corsi: “Ci guarderanno in tanti per vedere se il trend di qualche anno fa, quello delle scampagnate di fine anno, è ripreso. Non è quello che faremo: metteremo in campo una formazione seria. Poi il verdetto sarà figlio di trentotto partite e non dell’ultima” ribadendo che

“Noi avremo un grande rispetto del campionato, della Cremonese, del Lecce, di persone che vivono questo lavoro come facciamo noi, sappiamo come ci si sente quando sei in bilico tra gioia e delusione. Faremo la nostra partita seria, non sarà una scampagnata“.

Lecce – Genoa si gioca al Via del Mare, dove è previsto il tutto esaurito, domani domenica 24 maggio, arbitra il signor Daniele Doveri di Roma, fischio di inizio alle 20.45.

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