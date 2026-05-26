banner ad
banner ad

DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 26 MAGGIO 2026

| 26 Maggio 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è martedì 26 maggio 2026.

Santa Marianna.

Festeggia 29 anni il nostro giovane amico, artista creativo, Giuseppe Mauro: un affettuoso augurio di buon compleanno!

A Mesagne lo scrittore Dario Perez festeggia il suo compleanno: tanti affettuosi auguri!

Come oggi, nel 2002, ventiquattro anni fa, scopriamo qualcosa di nuovo e di importante sul “vicino” pianeta Marte: la sonda spaziale Mars Odyssey rileva grandi quantità di idrogeno, che indica la presenza di ghiaccio, quindi l’ esistenza di acqua, ad una profondità di un metro dalla superficie.

Proverbio salentino: MUTU ALE, E PICCA COSTA, ALLE FIACCHE PAROLE, NNA BONA RISPOSTA
Molto vale e poco costa (rispondere) alle cattive parole con una buona risposta.
Naturalmente ciò richiede grande controllo, un carattere bonario e una viva intelligenza.

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad