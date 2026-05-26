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MAXI OPERAZIONE CONTRO LA SCU NEL NORD SALENTO / GLI ARRESTATI

| 26 Maggio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ___________________

Le persone arrestate sono:

IN CARCERE

BAJRUSI Claron, 25 anni, di Trepuzzi;

CANOCI Michael, 23 anni, di Torchiarolo;

CAVA Patrick, 31 anni, di Guagnano;

DE LUCA Cosimo, 40 anni, di Squinzano;

GARZIA Mirco, 30 anni, di Torchiarolo;

GIORDANO Emanuele, 33 anni, di Squinzano;

GUERRIERI Davide, 40 anni, di Squinzano;

GUIDO Alessandro, 43 anni, di Squinzano;

MACI Gianmarco, 27 anni, di Squinzano;

MARGHERITO Luca, 49 anni di Squinzano;

MARGILIO Patrizio, 44 anni, di Squinzano;

MELENDUGNO Gianluca, 49 anni di Squinzano;

MICCOLI Mattia, 35 anni, di Squinzano;

MICELLI Roberto, 50 anni, di Squinzano;

MIGLIETTA Alessio, 24 anni, di Campi Salentina;

MORELLI Francesco, 32 anni, di Squinzano;

PENNETTA Mattia, 27 anni, di Squinzano;

PERRONE Antonio, 28 anni, di Torchiarolo;

PRIMICERI Simone, 32 anni, di Squinzano;

SPAGNOLO Andrea, 48 anni, di Squinzano;

TOMMASI Giuseppe Alex, 23 anni, di Torchiarolo;

VADACCA Vittorio, 23 anni, di San Donaci;

VEDRUCCIO Raffaele, 25 anni, di Squinzano;

BAJRUSI Bajran, , 37 anni, di Squinzano;

GRASSO Gianfranco, 54 anni, di Squinzano;

GUADADIELLO Antonio, 44 anni, di Squinzano;

PRIMICERI Giosuè, 65 anni, di Trepuzzi.

AI DOMICILIARI

CAIRO Giovanbattista, 41 anni, di Squinzano;

GRAVILI Samuele, 23 anni, di Trepuzzi;

TAFURO Salvatore, 68 anni di Squinzano.

_________________

LA RICERCA nel nostro articolo immediatamente precedente

MAXI OPERAZIONE CONTRO LA SCU NEL NORD SALENTO / APPROFONDIMENTI

Category: Cronaca

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