MAXI OPERAZIONE CONTRO LA SCU NEL NORD SALENTO / GLI ARRESTATI
(Rdl) ___________________
Le persone arrestate sono:
IN CARCERE
BAJRUSI Claron, 25 anni, di Trepuzzi;
CANOCI Michael, 23 anni, di Torchiarolo;
CAVA Patrick, 31 anni, di Guagnano;
DE LUCA Cosimo, 40 anni, di Squinzano;
GARZIA Mirco, 30 anni, di Torchiarolo;
GIORDANO Emanuele, 33 anni, di Squinzano;
GUERRIERI Davide, 40 anni, di Squinzano;
GUIDO Alessandro, 43 anni, di Squinzano;
MACI Gianmarco, 27 anni, di Squinzano;
MARGHERITO Luca, 49 anni di Squinzano;
MARGILIO Patrizio, 44 anni, di Squinzano;
MELENDUGNO Gianluca, 49 anni di Squinzano;
MICCOLI Mattia, 35 anni, di Squinzano;
MICELLI Roberto, 50 anni, di Squinzano;
MIGLIETTA Alessio, 24 anni, di Campi Salentina;
MORELLI Francesco, 32 anni, di Squinzano;
PENNETTA Mattia, 27 anni, di Squinzano;
PERRONE Antonio, 28 anni, di Torchiarolo;
PRIMICERI Simone, 32 anni, di Squinzano;
SPAGNOLO Andrea, 48 anni, di Squinzano;
TOMMASI Giuseppe Alex, 23 anni, di Torchiarolo;
VADACCA Vittorio, 23 anni, di San Donaci;
VEDRUCCIO Raffaele, 25 anni, di Squinzano;
BAJRUSI Bajran, , 37 anni, di Squinzano;
GRASSO Gianfranco, 54 anni, di Squinzano;
GUADADIELLO Antonio, 44 anni, di Squinzano;
PRIMICERI Giosuè, 65 anni, di Trepuzzi.
AI DOMICILIARI
CAIRO Giovanbattista, 41 anni, di Squinzano;
GRAVILI Samuele, 23 anni, di Trepuzzi;
TAFURO Salvatore, 68 anni di Squinzano.
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Category: Cronaca