MAXI OPERAZIONE CONTRO LA SCU NEL NORD SALENTO / GLI ARRESTATI

RESONCONTO DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO “Oltre il silenzio: memoria, diritti e coraggio a scuola”

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce ______________ Grande partecipazione al Cinema Massimo di Lecce per la giornata conclusiva di “Oltre il silenzio: memoria, diritti e coraggio a scuola”. Le istituzioni e il Terzo Settore uniti per rafforzare l’alleanza educativa, nel segno della legalità e del ricordo di Antonio Montinaro e Don Tonino Bello. Si è […]