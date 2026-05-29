INCENDIO PRESUMIBILMENTE DOLOSO DANNEGGIA STABILIMENTO BALNEARE

(Rdl) ______________ Questa notte è scoppiato un incendio nello stabilimento balneare Flower beach club di Specchiolla, marina di Carovigno, proprio alla vigilia della riapertura stagionale, prevista per domani. Ingenti i danni arrecati alla struttura e all’attrezzatura dalle fiamme, prima che i Vigili del Fuoco riuscissero a spegnerle. L’ipotesi investigativa privilegiata dagli inquirenti è un incendio doloso.

“Torneremo più forti di prima” – hanno scritto poco fa i proprietari del lido sulla loro pagina Facebook – “Nella notte abbiamo subito un atto di intimidazione che ha colpito ciò che costruiamo ogni giorno con passione. Stiamo già lavorando per ripartire e accogliervi al più presto. Presto comunicheremo la nuova data di apertura. Grazie a tutti voi per il sostegno e la vicinanza”.

Category: Cronaca