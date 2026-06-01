DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MUORE GIOVANE PADRE DI FAMIGLIA

(Rdl) __________________ Drammatico incidente mortale questa mattina presto sulla provinciale per San Pancrazio Salentino. La vittima è Cosimo Barbetta, 37 anni, di Salice Salentino, fruttivendolo ambulante nei mercati paesani della zona, sposato, tre figli.

Per cause ancora da accertare, l’Ape Piaggio che guidava, si è scontrata con una Audi A4.

L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto poco dopo l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo e di portarlo d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Illeso il conducente della vettura, comunque in stato di choc e condotto in ospedale per controlli.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

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