HAI LAVORATO NELLA CATENA DI MONTAGGIO DI SAMSUNG PER COSTRUIRE UNO SMARTPHONE? IL BONUS IN ARRIVO E’ IMPRESSIONANTE

L’era dell’intelligenza artificiale è piena di paradossi: mentre l’AI generativa minaccia il reddito di milioni di impiegati e professionisti, sta contemporaneamente aprendo una vera e propria età dell’oro per chi lavora nel cuore pulsante della rivoluzione tecnologica.

Lo sviluppo impetuoso di modelli e algoritmi sta creando una nuova classe di ricchi con una rapidità senza precedenti e questa storia, che proviene dalla Corea del Sud, è solo l’ultimo di tanti segnali diversi. Secondo quanto riportato dal Financial Times, i dipendenti della divisione semiconduttori di Samsung Electronics sono riusciti a far approvare un accordo storico per attivare un programma di condivisione degli utili generati dal boom della domanda di memorie per l’intelligenza artificiale.

Con questa intesa sindacale, raggiunta soltanto dopo mesi di trattative e perfino dopo la minaccia di uno sciopero, circa 78.000 lavoratori si divideranno un fondo di quasi 19,4 miliardi di euro: una cifra pari al 10,5% dell’utile operativo stimato. Per i dipendenti del comparto memorie significa un premio medio di circa 350.000 euro a testa: una cifra che racconta meglio di qualsiasi analisi la portata del fenomeno in corso.

Il boom delle memorie e l’ondata di nuovi ricchi

L’accordo nato in seno a Samsung non è un caso isolato; nel campo della costruzione delle memorie la SK Hynix ha promesso ai propri dipendenti il 10% degli utili operativi per i prossimi dieci anni, con bonus medi proiettati oltre i 400.000 euro a lavoratore.

Aziende come Samsung, SK Hynix o anche l’americana Micron hanno visto la propria capitalizzazione di Borsa superare i mille miliardi di dollari grazie a un aumento verticale della domanda di chip ad alta larghezza di banda, componenti indispensabili per i costrutti di data center per realizzare i sistemi di intelligenza artificiale.

Negli Stati Uniti d’america, tra fondatori e dipendenti di realtà come OpenAI, Anthropic e Nvidia, sono aumentati vertiginosamente i “decamilionari”, ovvero quelle persone diventate ricchissime grazie ai bonus azionari che con l’improvviso aumento di valore di questi ultimi anni hanno modificato gli equilibri economici di tantissimi. La competizione per i talenti più rari ha raggiunto livelli vertiginosi, con offerte individuali da decine di milioni di dollari messe sul tavolo dai colossi del settore pur di strappare alla concorrenza i migliori ricercatori.

Questa rapida evoluzione del settore tecnologico ricorda da vicino la trasformazione di diversi ambiti digitali nel corso degli ultimi anni: dal mondo del dot-com a inizio anni Duemila a l’evoluzione dei casino on line negli ultimi anni.

L’Europa senza fabbriche di chip e il nodo italiano

Il rovescio della medaglia di questo boom riguarda da vicino l’Europa, che da questa redistribuzione di ricchezza resta in gran parte esclusa per ragioni… strutturali. In territorio europeo non esistono praticamente impianti per la produzione di memoria e la manifattura avanzata di componentistica elettronica, tolti alcuni casi estremamente specifici come ASML, è marginale rispetto ai grandi poli asiatici e statunitensi.

le fabbriche di chip di ultima generazione sono concentrate soprattutto tra Taiwan, Corea del Sud e Stati Uniti, mentre l’Europa dipende dall’estero per i semiconduttori che fanno funzionare le proprie industrie. Per invertire la rotta l’Unione Europea ha varato il cosiddetto Chips Act, un piano pensato per accrescere in modo significativo la quota continentale di produzione entro la fine del decennio, attirando investimenti e nuovi stabilimenti.

Anche l’Italia prova a ritagliarsi un ruolo: attorno a realtà come STMicroelectronics e ad alcuni progetti annunciati di nuovi impianti si concentrano le speranze di costruire una filiera nazionale; peccato che il percorso sia frenato dai tipici ostacoli dell’organizzazione “all’italiana”, che tra burocrazia lentissima e giustizia poco affidabile spaventa chi vuole investire in questi contesti.

Questa evoluzione apre nuove opportunità per tutto il panorama digitale: da chi utilizza gli smartphone per cercare il significato carte napoletane a chi invece con l’intelligenza artificiale vuole sviluppare nuovi agenti, strumenti e servizi avanzati. Rafforzare la manifattura di questa componentistica ad altissimo valore aggiunto può diventare un vantaggio strategico per l’Europa e per i mercati che puntano a una maggiore autonomia tecnologica, favorendo innovazione, competenze specializzate e nuove prospettive di crescita.

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