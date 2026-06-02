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SUBITO UN NUOVO INCENDIO SULLE COSTE SALENTINE, QUESTA VOLTA COLPITA LA ZONA DI PUNTA PROSCIUTTO. LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI PORTO CESAREO FRANCESCO SCHITO

| 2 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) ____________________ Ieri un vasto incendio ha interessato la Riserva Palude del Conte e Duna Costiera, a Punta Prosciutto, comune di Porto Cesareo: una zona di alto pregio ambientale, del resto in passato già ripetutamente presa di mira dai piromani, sia pur con effetti limitati.

Questa volta i danni sono stati ingenti, sono andate distrutte decine di ettari di macchia mediterranea e di vegetazione.

E’ stato necessario l’impegno prolungato di uomini e mezzi della Protezione Civile, dell’intervento di un Canadair e della partecipazione di cittadini volontari, per arginare le fiamme.

Attualmente, dopo ventiquattro ore, a metà giornata di questo martedì 2 giugno, la situazione è sotto controllo, e si sta procedendo alla bonifica degli ultimi focolai.

Trattasi presumibilmente di incendio doloso” – ha scritto il sindaco di Porto Cesareo Francesco Schito sulla sua pagina Facebook – “quindi proprio per far male appositamente al nostro Ambiente e al nostro Parco”.

Raggiunto telefonicamente da leccecronaca.it, il sindaco ha confermato la sua impressione, sulla base di testimonianze dirette di cui ha avuto sentore; ha riferito dei contatti intercorsi in queste ore con la Prefettura di Lecce per affrontare la situazione; ed ha assicurato che, appena passata l’emergenza ancora in corso, si attiverà per fare chiarezza su quanto avvenuto, aggiungendo infine, sconsolato: “Abbiamo perso quaranta ettari di vegetazione“.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 30 maggio scorso

I PIROMANI CRIMINALI SI SONO PORTATI AVANTI COL LAVORO E HANNO COLPITO SUBITO AI PRIMI CALDI DI STAGIONE. BRUCIANO LE COSTE SALENTINE. L’ALLARME LANCIATO DAI VIGILI DEL FUOCO: “Servono interventi immediati”

Category: Costume e società, Cronaca, Politica

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