STEFANO TRINCHERA A Copertino Sport Channel: “il popolo giallorosso è la nostra forza. Corvino? Una figura simbolo”

di Maria Antonietta Vacca ___________ Ospite della trasmissione Copertino Sport Channel, ieri sera il direttore sportivo dell’US Lecce, Stefano Trinchera, ha affrontato diversi temi legati al presente e al futuro del club giallorosso, soffermandosi sul ruolo determinante della tifoseria, sull’importanza del settore giovanile e sul futuro dell’area tecnica dopo la scelta di Pantaleo Corvino di lasciare il proprio incarico.

Nel corso dell’intervista, Trinchera ha evidenziato come il sostegno del popolo giallorosso rappresenti un valore aggiunto fondamentale nel percorso della squadra. Il direttore sportivo ha sottolineato come l’entusiasmo, la passione e la vicinanza dei tifosi abbiano contribuito in maniera decisiva ai risultati ottenuti dal Lecce negli ultimi anni, creando un legame speciale tra squadra e territorio.

Particolarmente sentito il passaggio dedicato a Pantaleo Corvino, figura centrale nella crescita del club salentino. Trinchera ha ammesso che la decisione del dirigente vernolese di lasciare il proprio ruolo rappresenterà una mancanza importante, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. I due hanno condiviso anni di lavoro fianco a fianco, contribuendo alla costruzione di un modello societario basato sulla sostenibilità economica, sulla valorizzazione dei giovani e sulla crescita del patrimonio tecnico del club.

Ampio spazio è stato dedicato anche al settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza della società giallorossa.

Trinchera ha ribadito come il Lecce sia oggi considerato una delle realtà più credibili e apprezzate nel panorama calcistico italiano per quanto riguarda la crescita dei giovani talenti. Sempre più ragazzi scelgono il club salentino perché consapevoli di trovare un ambiente serio, organizzato e capace di offrire concrete opportunità di crescita e di approdo nel calcio professionistico. Una filosofia che negli anni ha permesso al Lecce di valorizzare numerosi prospetti, rendendo il vivaio una componente strategica del progetto tecnico societario.

L’intervento del direttore sportivo ha confermato ancora una volta la solidità del progetto giallorosso, fondato su programmazione, competenza e valorizzazione delle risorse, con l’obiettivo di continuare a garantire competitività alla squadra e crescita al movimento calcistico salentino.

Di seguito il link per seguire l’intera intervista

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