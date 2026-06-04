OTTO CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA RITORNANO IN CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

OPERAZIONE “PEGASO”: ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI NEI CONFRONTI DI OTTO SOGGETTI. L’ARMA DEI CARABINIERI CONFERMA L’EFFICACIA DELL’AZIONE INVESTIGATIVA CONTRO IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI AGGRAVATO DAL METODO MAFIOSO



Nelle prime ore della mattinata odierna, nei territori di Martano, Cursi e Corigliano d’Otranto,

i militari della Compagnia Carabinieri di Maglie hanno dato esecuzione a specifici ordini di

esecuzione per la carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di

Lecce nei confronti di otto persone.

I provvedimenti scaturiscono dalla vicenda giudiziaria connessa all’operazione denominata

“Pegaso”, sviluppata nel 2023 dal NORM della Compagnia Carabinieri di Maglie, che aveva

già portato all’emissione di ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’articolata

attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.



Gli odierni destinatari dei provvedimenti risultano essere stati condannati in via definitiva a

seguito del rigetto del ricorso in Cassazione, in relazione ai reati di associazione finalizzata al

traffico illecito di stupefacenti, aggravata dall’uso del metodo mafioso, nell’ambito del

medesimo procedimento penale.

Al termine delle formalità di rito, i soggetti interessati sono stati condotti presso le case

circondariali di Lecce e Bari, secondo le disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria.

L’esecuzione dei provvedimenti odierni rappresenta l’epilogo giudiziario di un complesso percorso investigativo che ha evidenziato la capacità capillare e di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, nonché l’efficacia del coordinamento tra fase investigativa e fase giudiziaria.

L’operazione “Pegaso” si conferma così un tassello significativo nell’azione di contrasto alle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti, ribadendo l’impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce nel presidio della legalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini salentini.

Lecce, 4 giugno 2026

Category: Cronaca