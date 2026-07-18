‘Viaggio tra poesie e poeti del Salento’, RASSEGNA A SAN FOCA DOMENICA 19

(Rdl) ________________Un modo sicuramente positivo per coniugare festività religiose, calde serate d’estate e un pizzico di cultura è quello scelto dal Comitato Feste Patronali di San Foca, d’intesa con i giovani di ‘Opinioni Libere’ e con gli allievi della scuola musicale ‘Cattleya’ di Katia Bianco che realizzano, nella serata di domenica 19 luglio, dalle ore 21,30 un ‘Viaggio tra Poesie e Poeti nel Salento dal ‘700 a oggi’, nella Piazzetta Madonna del Mare di San Foca, incuranti della contemporanea trasmissione della finale del campionato mondiale di calcio e, anzi, fieri di proporre una gradevole alternativa fuori dalla omologazione televisiva…

Si tratta, in breve, di una rassegna dei maggiori poeti e dei versi che hanno attraversato il nostro territorio, sia in dialetto che in lingua, lasciandoci una testimonianza ricca di spessore e ambientata nella nostra terra. Da Bodini a Girolamo Comi, dal Capitano Black al Conte di Luna, da Rina Durante (nella foto) a Salvatore Toma, tanti nomi che fanno da corollario al “papà” del dialetto salentino, Francescantonio D’Amelio. Attraverso le voci giovanili dei ragazzi di Opinioni Libere e degli allievi della scuola musicale Cattleya della prof.ssa Katia Bianco, la serata ci porterà indietro nel tempo nel magico mondo della poesia.

Ci piace rivelare la ‘formazione’ delle voci che si alterneranno alla recita dei versi non sempre facili: Albarosa e Maria Grazia De Rosa, Paolo Dimitri, Rina Iacovizzi, Vincenzo Scamandro, Gabriele Calò.Mattia Marra, Marta D’Amico, Luigi My, Ilaria Gabrieli, Giulia D’Amico, Joele Palazzo

E i musicisti, da par loro, renderanno l’atmosfera ancor più ‘poetica’:

Katia e Cosimo Bianco, Daniel Vecchio, Cristian Cisternino, Giorgio Gaetani, Maddalena Damico,Alessandro De Rinaldis, Christian Aprile.

A condurre la serata, la voce e le considerazioni di Raffaele Polo

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