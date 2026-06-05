BRUCIANO RIFIUTI PLASTICI A FRANCAVILLA FONTANA, E’ ALLARME

(Rdl) ________________ Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato questa mattina a Francavilla Fontana, nel centro di stoccaggio rifiuti plastici della ditta Monteco. Da ore i Vigili del Fuoco operano incessantemente per tenere sotto controllo la situazione. Una nube di fumo nero, alto e spesso, è visibile anche da notevole distanza. Il sindaco Antonello Denuzzo ha lanciato l’allarme tramite social, invitando i residenti entro due chilometri a tenere chiuse le finestre, e ad altre misure precauzionali.

Non è ancora nota la causa del rogo.

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