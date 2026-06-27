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DEFINITO PER LA PROSSIMA STAGIONE LO STAFF TECNICO DI EUSEBIO DI FRANCESCO

| 27 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) ___________________ L’U.S. Lecce comunica la composizione dello staff tecnico a disposizione di mister Di Francesco per la stagione sportiva 2026/27 (nella foto il centro sportivo di Martignano):

Allenatore in seconda: Giampiero Pinzi
Collaboratore Tecnico: Stefano Romano
Collaboratore Tecnico: Nicola Caccia
Preparatore Atletico: Massimo Neri
Preparatore Atletico: Andrea Disderi
Preparatore Atletico Recupero Infortunati: Michele Saccucci
Preparatori dei Portieri: Lello Senatore
Preparatori dei Portieri: Luigi Sassanelli
Match Analyst: Igor Graziani

________________

LA RICERCA nei nostri articoli del 17 e 18 giugno scorsi

RIMANE DI FRANCESCO
IL LECCE IN RITIRO PRECAMPIONATO IN AUSTRIA DA MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

Category: Sport

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