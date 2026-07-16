OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA POLIZIA

(Rdl) ________________ Giovedì 9 luglio scorso, una settimana fa – ma la notizia è stata resa nota solo questa mattina – agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ostuni (nella foto) hanno arrestato il flagranza di reato un giovane di 36 anni, del posto, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizionamento, nonché ricettazione.

Sospettando di lui, lo hanno seguito fino ad un locale di cui aveva la disponibilità, quindi è scattata la perquisizione.

I poliziotti hanno così trovato e sequestrato trecento quattordici grammi di cocaina; un chilo e ottocento grammi di hashish; tre pistole, di cui due con matricola abrasa; materiale utile al confezionamento delle dosi di droga e un’ingente somma di denaro, ritenuta provento di spaccio.

Il giovane si trova ora nel carcere di Brindisi, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

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