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DIARIO DEL GIORNO /  VENERDI’ 17 LUGLIO 2026

| 17 Luglio 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi venerdì 17 luglio 2026.

Sant’Alessio.

Affettuosi auguri di buon compleanno alla nostra amica Stefania Bove.

Cordiali auguri alla nostra amica  Angela Giannone, che a Cavallino festeggia il suo compleanno.

Alle ore 13.15 del 17 luglio 2014 il volo Malaysia Airlines 17, decollato dall’Aeroporto si Amsterdam-Schiphol nei Paesi Bassi e diretto all’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur in Malesia, venne abbattuto da un missile terra-aria mentre sorvolava la zona orientale dell’Ucraina, a circa cinquanta km dal confine con la Russia.

L’aeromobile, un Boeing 777-200ER, precipitò nelle vicinanze dei villaggi di Hrabove e Rozsypne, nel territorio a quel tempo controllato dai separatisti filo-russi.

Quello del Volo Malaysia Airlines 17 è il terzo incidente aereo a coinvolgere un Boeing 777 ed è il settimo incidente aereo della storia per numero di vittime: 283 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio.

Proverbio salentino: LI AMICI E LI CUMPARI ALLU BISOGNU LI MPARI
Gli amici e i compari nel momento del bisogno li misuri.

Category: Costume e società

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