DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 17 LUGLIO 2026
Buongiorno!
Oggi venerdì 17 luglio 2026.
Sant’Alessio.
Affettuosi auguri di buon compleanno alla nostra amica Stefania Bove.
Cordiali auguri alla nostra amica Angela Giannone, che a Cavallino festeggia il suo compleanno.
Alle ore 13.15 del 17 luglio 2014 il volo Malaysia Airlines 17, decollato dall’Aeroporto si Amsterdam-Schiphol nei Paesi Bassi e diretto all’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur in Malesia, venne abbattuto da un missile terra-aria mentre sorvolava la zona orientale dell’Ucraina, a circa cinquanta km dal confine con la Russia.
L’aeromobile, un Boeing 777-200ER, precipitò nelle vicinanze dei villaggi di Hrabove e Rozsypne, nel territorio a quel tempo controllato dai separatisti filo-russi.
Quello del Volo Malaysia Airlines 17 è il terzo incidente aereo a coinvolgere un Boeing 777 ed è il settimo incidente aereo della storia per numero di vittime: 283 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio.
Proverbio salentino: LI AMICI E LI CUMPARI ALLU BISOGNU LI MPARI
Gli amici e i compari nel momento del bisogno li misuri.
Category: Costume e società