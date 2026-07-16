Davide Lampis: DA COPERTINO AI PALCOSCENICI DEL MONDO, IL TALENTO CHE HA CREDUTO NEI PROPRI SOGNI

Davide Lampis, ballerino di fama internazionale, racconta il suo viaggio a Copertino Sport Channel.

Talento, sacrificio e determinazione. Sono queste le parole che meglio raccontano il percorso artistico di Davide Lampis, ospite dell’ultima puntata di Copertino Sport Channel, condotta da Maria Antonietta Vacca.

Nel corso dell’intervista, il ballerino ha ripercorso le tappe di una carriera costruita con impegno e coraggio, iniziata proprio a Copertino ma sviluppatasi lontano dalla sua città.

«A Copertino non sono stato compreso», ha raccontato con sincerità, spiegando come, per inseguire il sogno della danza, sia stato costretto a lasciare il Salento e trasferirsi prima in Veneto, dove ha iniziato il suo percorso di formazione professionale con il sostengo e i sacrifici della sua famiglia.

Successivamente è arrivato il prestigioso diploma presso il Teatro San Carlo di Napoli, una delle istituzioni liriche più importanti d’Europa, trampolino di lancio verso un’esperienza internazionale che lo ha portato fino in Canada, al Ballet Victoria, dove non solo si è esibito come primo ballerino, ma ha anche svolto attività di insegnamento, confermando il valore artistico e professionale raggiunto.

L’intervista si è trasformata in un messaggio di speranza rivolto soprattutto ai più giovani, invitandoli a non fermarsi davanti alle difficoltà e ai giudizi di chi non riesce a riconoscere il loro valore.

La frase che meglio sintetizza il suo percorso è quella che ha voluto lasciare al pubblico di Copertino Sport Channel: “Credete sempre in voi. Nessuno può vedere più avanti di voi stessi.”

Un invito a coltivare i propri sogni con determinazione, anche quando la strada sembra in salita.

La storia di Davide Lampis dimostra che il talento, sostenuto dal lavoro e dalla perseveranza, può portare lontano, ben oltre i confini della propria terra.

Category: Costume e società