NOVOLI, SERATA DI VIOLENZE IN FAMIGLIA

(Rdl) ____________________ Ieri sera i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 27 anni, di Novoli, con precedenti, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa che richiedeva un immediato supporto per una violenta lite in corso. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno constatato una situazione di estrema criticità: il giovane incurante della presenza dei Carabinieri, stava minacciando di morte la propria convivente.

La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo, in un impeto di violenza, ha aggredito anche i familiari della vittima che erano presenti sul luogo, fino a danneggiare, mediante l’utilizzo di una pietra, l’autovettura di loro proprietà.



Nel tentativo di sottrarsi alla cattura, il giovane ha cercato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operanti.

In quelle concitate fasi, il giovane ha opposto resistenza fino a provocare lesioni personali ad uno dei Carabinieri.

Dichiarato l’arresto in flagranza di reato, il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che fosse rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.





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