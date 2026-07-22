INCIDENTE SUL LAVORO A GALATONE, MUORE OPERAIO PRECIPITATO AL SUOLO
(Rdl) __________________ Incidente sul lavoro mortale questa mattina a Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, 58 anni, dipendente della ditta di sicurezza stradale Sud Segnal. Stava eseguendo un intervento nell’alto del capannone dell’azienda quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo da un’altezza di sette metri. L’impatto gli è stato fatale. Inutili i soccorsi.
La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’ indagine per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne eventuali responsabilità.
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