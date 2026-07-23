LA RASSEGNA ‘CHAMPIONS PARK FESTIVAL’ DA VENERDI’24 A DOMENICA 26 LUGLIO

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026, la suggestiva cornice del Champions Park (presso il complesso Europa Sport, sulla S.P. Nardò-Copertino km 3) ospiterà una nuova e ricca trance di appuntamenti del Champions Park Festival, rassegna estiva pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età tra risate, comicità salentina e grande cantautorato italiano.

Non solo palco e riflettori: ad arricchire l’esperienza delle tre serate ci sarà infatti un’ampia ed eccellente area food & beverage. Per tutta la durata dell’evento sarà possibile degustare le tipicità della gastronomia locale, con un occhio di riguardo per le immancabili e irresistibili pittule salentine dorate e fumanti, affiancate da tante altre sfiziosità dolci e salate, street food e bevande rinfrescanti da gustare all’aperto.

Ad aprire il programma artistico venerdì 24 luglio (ore 20:30) sarà il frizzante show comico di Piero Ciakky con la tappa del suo “Ciakky Si Gira Tour”. Uno spettacolo a ingresso gratuito caratterizzato da monologhi leggeri, improvvisazione e la costante interazione con il pubblico.

Sabato 25 luglio la scena passerà a un volto amatissimo dell’ironia e dell’intrattenimento salentino: Giampaolo Catalano. L’artista porterà sul palco uno show travolgente tra spaccati di vita quotidiana, gag irresistibili e parentesi musicali dal vivo (ingresso gratuito).

L’appuntamento clou del weekend è fissato per domenica 26 luglio, quando i riflettori si accenderanno per il concerto-racconto di Paolo Vallesi (nella foto). La storica voce della musica italiana farà tappa a Nardò con il tour celebrativo per i suoi 35 anni di carriera, ripercorrendo i brani più iconici del suo repertorio – da “La forza della vita” fino a “Le persone inutili” – intrecciando musica, aneddoti e racconti personali (ingresso con ticket promozionale a 5 €).

Scheda e dettagli dell’evento: Dove: Champions Park (Europa Sport), Strada Provinciale Nardò-Copertino Km 3, Nardò (LE).

Orario di inizio: Dalle ore 20:30. Area Gusto: Stand gastronomici aperti ogni sera con pittule salentine, street food e beverage.

Programma Spettacoli: Venerdì 24 Luglio: Piero Ciakky – Ciakky Si Gira Tour (Ingresso Gratuito). Sabato 25 Luglio: Giampaolo Catalano Show (Ingresso Gratuito). Domenica 26 Luglio: Paolo Vallesi in Concerto – 35 Anni di Musica e Parole (Ingresso 5 €).

Info e Prenotazioni: Per saperne di più è possibile contattare il numero Tel. 347 3059902.

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