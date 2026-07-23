VALENTINA MADONNA CANTA IL BLUES A ROCA NUOVA DI MELENDUGNO VENERDI’ 24 IN UN CONCERTO – EVENTO DEDICATO ALLA MEMORIA DI SONIA PETRACHI

Valentina Madonna è un’artista eclettica, che, su palcoscenici nazionali ed internazionali, intreccia ormai da anni il proprio talento di interprete jazz con quello di cantante lirica. La sua versatilità si fonda infatti su questa rara duttilità vocale che, arricchita da una marcata sensibilità estetica, le permette di creare un ponte unico e originale tra due universi musicali apparentemente distanti: l’opera e la musica afroamericana.

Ed è proprio dal suo desiderio di rendere omaggio alle grandi cantanti e compositrici afroamericane che nasce RESPECT- un secolo di voci ribelli, una sorta di concerto-racconto dedicato ad una grande donna e sua carissima amica: la straordinaria Sonia Petrachi, Assessore alla Cultura del Comune di Melendugno, scomparsa prematuramente lo scorso anno.

Oltre a voler celebrare la sua amica-sorella, ad ispirare Valentina nella stesura e nell’elaborazione di questo progetto è stato l’ascolto di Miss Celie’s Blues, il celebre brano musicale composto da Quincy Jones per il film di Steven Spielberg Il colore viola. La scena è iconica: il locale in cui si svolge l’azione è poco più di una baracca e, quando la meravigliosa cantante fa il suo ingresso, tutti restano senza fiato. Il vestito di raso rosso che indossa esalta sfacciatamente le sue forme e lei, sicura di sé, ondeggia sui fianchi, facendosi aria, maliziosa, con un gigantesco ventaglio di piume. Il canto che proviene dalla sua anima è una richiesta a reagire agli abusi, un’esortazione a rivendicare i propri diritti, è un manifesto di emancipazione femminile, un invito alla scoperta del corpo e del piacere fisico, condizione a lungo represse a causa di insensate convenzioni sociali.

Nella scena del film, e principalmente nella poetica di Alice Walker, l’autrice del romanzo originale, il blues rappresenta dunque lo strumento di riscatto delle donne di colore, l’espressione della loro indipendenza, un megafono con cui denunciare soprusi e conquistare, finalmente, la libertà. Per comprendere quanto, nel processo di emancipazione femminile, la musica afroamericana sia stata importante bisogna infatti considerarne le radici storiche, risalendo alle pioniere del blues degli anni 20 e 30 del secolo scorso, ovvero Ma’ Raney e Bessie Smith, due grandi artiste che, secondo la filosofa e attivista Angela Davis, hanno usato l’arte per promuovere la coscienza di classe e sfidare le convenzioni patriarcali e razziste molto prima dell’avvento ufficiale del movimento femminista. Insomma, il rapporto tra musica ed emancipazione della donna ha radici profonde, parte dai canti di liberazione, i work song degli schiavi delle piantagioni degli stati del Sud dell’America, per poi passare agli inni di protesta degli anni Settanta, fino ad arrivare al pop, al rock, al soul e all’hip-pop moderno.

Tutto ciò ha spinto Valentina Madonna nella creazione di questo spettacolo che, sul palco, la vedrà protagonista al fianco del virtuoso Maurizio Mariano, un pianista di talento che, per oltre quaranta anni, si è esibito nei più importanti teatri internazionali. I due, percorrendo una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, celebreranno Billie Holiday, Nina Simone, Gloria Gaynor, Nancy Sinatra, Aretha Franklin, Amy Winehouse, Beyoncè e tante altre grandi paladine di questa fondamentale crociata per la conquista dell’emancipazione femminile.

Il concerto, inserito nell’ambito del Blue Festival e promosso dal Comune di Melendugno, si terrà venerdì luglio, alle ore 21.00, presso la suggestiva località del borgo medievale di Roca Nuova.

Aprirà la serata l’attuale Assessore alla Cultura di Melendugno, la dottoressa Annaelisa Prete, portando i saluti della cittadinanza e omaggiando con stima e affetto la figura di colei che l’ha preceduta. Insomma, un evento imperdibile che, come Sonia Petrachi avrebbe voluto, non avrà il sapore di una triste commemorazione, bensì l’energia e la forza che hanno sempre contraddistinto la sua personalità.

Posti a sedere disponibili fino a esaurimento.

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